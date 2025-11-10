Entre la tradició i l'auge de comprar-los fets: un curs a l'Empordà ensenya a mantenir l'essència dels canelons de Nadal
Els carnissers apunten que cada vegada més clients els demanen plats elaborats per no haver de cuinar
L’Escola Agrària i Alimentària de l’Empordà ha organitzat un curs per aprendre a cuinar canelons i croquetes mantenint l’essència tradicional d’aquests plats. El president del Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de Girona, Toni Vilà, ha indicat que tots els assistents eren carnissers perquè han notat un augment de clients que els demanen productes cuinats. “Vam pensar que ens podrien explicar les diferents maneres que hi ha de cuinar-los o de fer la beixamel, perquè cada vegada venem més plats elaborats i menys carn”. L’encarregat de revelar els trucs per fer bons canelons i croquetes ha estat el xef del restaurant Casamar de Llafranc, Quim Casellas: “La clau és tenir bons ingredients i rostir-los a poc a poc”.
