El celler Empordàlia incorpora intel·ligència artificial per detectar la qualitat de les olives
La cooperativa preveu una bona collita amb 120.000 quilos i recuperar les garrafes de cinc litres després de tres anys complicats per la sequera
El celler Empordàlia ha implantat un sistema d'intel·ligència artificial (IA) per detectar la qualitat de les olives, les impureses i altres paràmetres de qualitat. Aquest any s'espera una collita de 120.000 quilos, una xifra que se situa dins la normalitat de la cooperativa, després de tres anys de sequera. El preu es manté estable i la bona collita que es preveu permetrà recuperar les garrafes de cinc litres.
És la primera vegada que en la campanya s'introdueix la IA per detectar automàticament la qualitat de les olives que entren al molí. La tecnologia s'anomena Etria, de l'empresa Basetis. Utilitza visió per ordinador i anàlisi d'imatges en temps real per identificar defectes, impurses i altres paràmetres de qualitat de manera objectiva. Això millorarà tant la traçabilitat com la qualitat del producte final. Segons el celler, reforça l'aposta d'Empordàlia per combinar tradició amb innovació.
La collita es preveu estable i d'una qualitat excel·lent perquè les condicions meteorològiques han estat favorables aquest any després de tres anys complicats per la sequera.
El gerent, i expert en el sector oleícola, Simon Casanovas, ha explicat que "hem començat bé, després de temporades difícils, tornem a una producció normal i amb una qualitat que ens fa sentir molt satisfets". Posa de manifest que "les pluges de la tardor i primavera passades van ser clau per reactivar el cicle vegetatiu dels arbres i garantir una bona floració" i que "tot i la manca d'aigua durant el setembre i l’octubre, les oliveres han donat fruits suficients i amb bon rendiment".
Per això s'esperen els 120.000 quilos d'oli que permetrà tornar a tenir garrafes de cinc litres. La falta d'oli va fer que no es poguessin comercialitzar.
Pel que fa al preu es manté estable, per sota dels màxims assolits els darrers anys, el que consideren un bon equilibri entre qualitat i accés per al consumidor.
Varietats autòctones
L’Oli de Pau continua elaborant-se exclusivament amb olives de varietats autòctones com l’argudell i el corivell, procedents d’oliveres centenàries. Aquest oli ha estat reconegut amb diversos premis i és un dels emblemes de qualitat de l’Empordà.
Festa Empordàlia
En el marc de l’inici de la collita, Empordàlia organitza també la tradicional Festa Empordàlia, una trobada que tindrà lloc el 30 de novembre de 10h a 14h.
Durant la festa, es farà la presentació de la nova anyada de l'Oli de Pau i es podrà tastar i comprar el nou oli; fer una ruta gratuïta per les oliveres centenàries i visitar el celler d’Empordàlia a Pau per veure el molí d’Oli de Pau; ballar amb música en directe; gaudir d’un esmorzar maridat amb vins d’Empordàlia a preu popular, i altres activitats gratuïtes per a tots els públics.
El celler, entre Pau i Vilajuïga, és la unió de petits agricultors de l’Empordà que han estat treballant la terra durant moltes generacions i que han creat un nou concepte per valorar els productes de la regió i la seva gastronomia. Els vins que s’elaboren al celler i l’Oli de Pau, elaborats amb varietats autòctones, reflecteixen el caràcter de l’Empordà.
El celler disposa de dues agrobotigues on es poden trobar els seus productes, així com altres productes gastronòmics amb segell empordanès.
