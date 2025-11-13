Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
Ubicat a Riudellos de la Selva, l’establiment ofereix esmorzars de forquilla i dinars a preus assequibles
Girona és plena de cuiners i restaurants que han ajudat a construir la cultura gastronòmica de la província. Mentre alguns d'aquests establiments són dirigits per la cinquena generació familiar i celebren desenes d'anys d'història, d'altres tot just han obert les seves portes, conscients del llegat que tenen al darrere, però amb ganes de donar-li la volta.
Ca l'Avi, ubicat a Riudellots de la Selva, no neix únicament per recollir el testimoni d'aquells que l'han precedit: es tracta d'un somni que va prendre vida al pati d'una escola, on tres amics, Toni Ariza, Pau i Àlex, es van proposar obrir el seu propi restaurant. Qui hauria dit a aquests nens que amb 22 anys ho aconseguirien. "Quan em van oferir el restaurant, que estava tancat, no ho veia clar. Vaig parlar amb en Pau i l'Àlex i els vaig dir que, si venien amb mi, l'agafava", explica Ariza.
L'establiment es va inaugurar l'agost passat, i ofereix una carta enfocada als esmorzars de forquilla i els dinars, en una combinació de cuina de tota la vida (com cargols i diferents especialitats a la brasa) amb altres plats d'elaboració més complexa, com el pop amb parmentier trufat o el melós de xai. La guinda del pastís, apunten des de la direcció de l'establiment, és el seu "peix fresc de llotja".
Més enllà del menjar, una de les peces clau de la personalitat de Ca l'Avi també ha estat la manera d'emplatar: "En Pau i l'Àlex van començar fent emplatats preciosos. Jo no ho veia clar, però m'han tancat la boca", explica, entre riures, Ariza, tot afegint que "ells fan les coses així perquè els surt de dintre, tenen passió i fan la cuina que els agrada. El client no s'espera el plat que li posaran". Tot plegat, oferint una carta amb preus "competitius": "El que volíem era que la gent pogués menjar molt bé per uns preus assequibles. No crec que s'hagin d'inflar els preus per oferir qualitat".
Consells d'un jove emprenedor
Si bé Ariza fa anys que treballa dins el món de l'hostaleria, i encara avui combina la direcció de Ca l'Avi amb altres feines dins el sector, admet que hi ha diverses coses que no s'esperava trobar com a jove emprenedor en l'àmbit de la restauració. Per exemple, parla de la complexitat dels tràmits burocràtics i la manca d'ajudes: "Totes les que podia demanar volien que presentés un projecte, però jo havia d'agafar el local ja o me'l treien, no tenia temps".
Tanmateix, es considera afortunat per haver-se rodejat de "gent molt bona" del sector i considera que aquest és el millor consell que pot donar a un jove emprenedor: "Jo tinc les ganes, l'esforç i no tinc la por d'estavellar-me. Però em falten experiència i coneixements. Llavors he combinat aquestes coses meves amb gent que m'ha volgut ajudar".
L'assessorament ha començat amb un jubilat amic seu que va conèixer jugant a la petanca, i que dona nom al restaurant: "Anava molt perdut i em va dir que em podia ajudar a gestionar el negoci. D'aquí ve el nom, perquè ell és un avi, tot i que no està bé categoritzar". D'altra banda, per fer la carta, també van demanar consell a un amic seu xef: "En Pau i l'Àlex li van fer una carta, i ell la va anar perfeccionant".
Amb els motors acabats d'engegar, els tres joves tenen la ment posada en continuar atraient comensals i ampliar tant carta com equip. "Si no tinguéssim aquesta amistat de tants anys, crec que no hagués agafat el negoci", remarca Ariza, encara sorprès de l'èxit que ha tingut Ca l'Avi només de començar.
