Els futurs cuiners de Palafrugell descobreixen els secrets del Niu
Una trentena d’alumnes del cicle d’Hostaleria aprenen a preparar amb tres cuiners el plat més emblemàtic de la localitat, que es podrà tastar aquest dissabte al Niu Popular a la plaça Nova
"El niu és un plat molt nostre, de tradició local, i és patrimoni cultural de Palafrugell; és un plat que no s'ha de perdre". La cuinera Rosa Jorba (Pa i Raïm) defensa amb aquestes paraules el Niu de Palafrugell, l'emblemàtica elaboració que reuneix en un sol plat tripa de bacallà, peixopalo, salsitxes, sèpia, alguna au, patates... Jorba feia aquesta afirmació aquesta setmana a l'Institut de Palafrugell, on amb els també cuiners Antonio Estrach i Kim Farrarons va ensenyar a preparar el niu a una trentena d'alumnes del cicle d'Hostaleria.
La sessió formativa s'inclou en la campanya El Niu de Palafrugell, organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Institut, i té com a objectiu transmetre la tècnica i el valor cultural d’aquest plat històric, així com garantir-ne la continuïtat entre les noves generacions de cuiners. "És un plat molt complicat d'elaborar i d'emplatar perquè l'hem de fer en una mateixa cassola i hi ha tants ingredients que a l'hora de repartir és una mica difícil", deia Farrerons.
Durant la sessió, els alumnes van seguir, pas a pas, el procés d’elaboració del guisat a càrrec dels cuiners Antonio Estrach, Kim Farrarons i Rosa Jorba, que dissabte formaran part de l’equip del Niu Popular. Els estudiants van participar en totes les fases del guisat —des del sofregit inicial fins a la combinació final d’ingredients— i els cuiners van remarcar la importància del temps, la precisió i la paciència en una recepta que pot superar les cinc hores de cocció.
El Niu Popular, aquest dissabte
El treball a l’aula culminarà aquest dissabte amb el Niu Popular, que se servirà d'11.30 a 13.30 h a la plaça Nova de Palafrugell. El plat serà elaborat per Estrach, Farrarons i Antoni Izquierdo, amb el suport de l’equip docent i l’alumnat de l’Institut Baix Empordà. Els tastos tindran un preu de 3 euros, amb copa de vi inclosa, fins a esgotar existències.
La col·laboració amb el centre educatiu és, segons els responsables de la iniciativa, "essencial per preservar el patrimoni gastronòmic local i implicar-hi les noves generacions". El Niu Popular vol ser, en aquesta línia, "una oportunitat perquè palafrugellencs i visitants puguin degustar aquest plat tradicional seguint la recepta més autèntica".
Mantenir viva la tradició
La campanya El Niu de Palafrugell s’allarga fins al 14 de desembre de 2025 i compta amb la participació de diversos restaurants del municipi: L’Arc, La Xicra, Pa i Raïm, Xadó, Casamar i La Sala de l’Isaac, a més de l’Escola d’Hostaleria. Impulsada des de 1998, la iniciativa vol acostar el plat a nous públics i reforçar-lo com a element de identitat local.
El programa inclou activitats divulgatives, com un tast comentat amb la Fundació Josep Pla, previst per al 19 de novembre, amb la participació de restauradors del municipi i lectures del mateix Pla.
Un guisat amb història
D’origen antic, Es Niu era inicialment un plat de quaresma sense carn, elaborat amb tripa de bacallà, ou dur, peixopalo i patata. Amb el temps, s’hi van incorporar ingredients procedents dels oficis del territori: sèpia en el món pescador i aviram i salsitxes entre els surers. Era habitual que les colles de surers el mengessin els dilluns a les barraques.
La seva elaboració lenta i acurada —una hora de sofregit i unes quatre hores més de cocció— fa que sovint no aparegui a les cartes dels restaurants. Per això, la campanya busca facilitar-ne el tast i reivindicar-lo com un dels plats més singulars i identitaris de la cuina palafrugellenca.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
- Aquests són els municipis gironins amb més problació nouvinguda en els darrers cinc anys
- Destapen fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de 10 municipis de les comarques gironines
- Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor
- L'antic amo del Drac Paradís obrirà un restaurant de cuina tradicional xinesa i fusió asiàtica a Girona