Sant Gregori homenatja amb una fira el tradicional berenar de pa amb xocolata
Els més llaminers podran gaudir d'una xocolatada popular fins a escurar l'olla, a més de maridatges i tallers, alguns sobre cosmètica
Sant Gregori es proposa, per 18è any, retre homenatge al pa amb xocolata, combinació senzilla, però adherida a la memòria popular amb una fira que se celebrarà aquest diumenge 16 de novembre. Per aquest motiu, la plaça Rafael Masó del poble s'omplirà de parades de pa, xocolata, dolços i productes d'artesania.
Amb aquest mercadet com a eix neuràlgic de la fira, la programació també oferirà la tradicional xocolatada popular fins a escurar l'olla, a les 10.30 h i a les 17.30 h, a més de diferents tallers infantils dividits en dues franges horàries: de 10.30 a 13.30, els més menuts podran aprendre a cuinar una pizza de pagès i fer figuretes de fleca, entre altres, mentre a la tarda (de 16 h a 18.30 h) s'elaboraran tasses de xocolata i punts de llibre de pa. Paral·lelament, també s'oferirà una activitat per aprendre a decorar piruletes, d'11 h 1 3 h i de 16 h a 18 h.
Altres propostes que es podran gaudir tant al matí com a la tarda seran l'obra de teatre "La Cric i la Crac i el misteri de la xocolata" (11 h, 12.30 h, 17 h i 18.30 h); i un farcell de jocs tradicionals i gegants, de 10.30 h a 14 h i de 16 h a 19 h.
La franja del matí es completarà amb un maridatge de cafè i xocolata a l'aula cuina del pavelló, a les 11 h, a més del show-cooking "Textures de xocolata i versions salades", també al pavelló i a les 11.45 h. El migdia es completarà amb el concurs de coques i dolços, els premis del qual s'entregaran a les 17 h.
A les 17.30 h, els assistents podran fer un tast de pa i melmelades de la Vall de Llémena, i assistir a un taller de receptes de cosmètica natural amb cacau i farina a les 18 h.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Macroestafa immobiliària: un advocat gironí i cinc membres de la banda, en presó provisional
- Enriqueta Dalmau: «Al client l’has de tractar amb respecte; bon dia tingui, està servit?»
- La Bonoloto deixa més d'un milió d'euros a Girona
- Un pres del Puig de les Basses fuig dels Mossos després d'anar a l'hospital de Figueres
- Una denúncia a Figueres destapa una macroestafa immobiliària d'1,2 milions d'euros a tot l'Estat
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres