Sant Gregori es converteix en la capital de la xocolata
La Fira del Pa i la Xocolata celebrava avui una programació plena d’activitats, tallers, jocs i espectacles, en una 18a edició que ha omplert la plaça Rafael Masó de parades on el dolç i el menjar han estat els protagonistes
Carla Ventura Ponce
No hi ha res que uneixi més a grans i petits com les ganes de dolç, un dia en família i un novembre assolellat per gaudir dels darrers dies en què les jaquetes es poden deixar a resguard dins el cotxe o lligades a la cintura. Per aquesta raó, avui Sant Gregori ha acollit el pla perfecte, la Fira del Pa i de la Xocolata, que enguany ha celebrat la seva majoria d’edat amb una edició que fa rugir estómacs.
Des de bon matí, només entrar al municipi un cartell anunciava la fira i donava la benvinguda als visitants que, gràcies a l’habilitació de dos grans descampats, han pogut aparcar els cotxes sense problema. Els grans protagonistes eren els menuts de casa, però també les seves mascotes; no es podia desaprofitar l’ocasió de gaudir d’una fira a l’aire lliure. «L’ambient és molt bo, m’encanta veure que les famílies porten els seus gossos, fan que tot sigui molt més acollidor», ha explicat Mariana, una de les copropietàries de Mestiza Bakery Blanes. Aquest ha estat el seu segon any posant la seva parada de dolços i «ens ha semblat que hi ha més gent que l’any passat i, tot i que a moments no donem l’abast, amb l’experiència que tenim ja sabíem què esperar i tothom ens ho deixa molt fàcil», ha afegit.
La plaça Rafael Masó s'ha emplenat de petites carpes i negocis; forns de pa, parades d’artesania, de galetes casolanes o d’estil crumble cookie, d’herència americana; postres típiques, dolces i salades; establiments enfocats pels més formatgers o cafeters, i fins i tot foodtrucks. Però la gran expectativa ha estat enfocada als voltants d’aquest epicentre gastronòmic, amb zones habilitades on s'han dut a terme tallers, activitats, espectacles, concursos, degustacions i jocs enfocats a la xocolata, el pa i els seus derivats.
«El que ens ha agradat més és veure tot el que s’ha organitzat al voltant dels més petits, que puguin passar-ho bé jugant i aprenent», deia Hèctor, que ha vingut des de Figueres amb la seva família. Aquesta ha estat la primera vegada que venien a la fira, però «ens agradaria poder tornar l’any que ve, de moment nosaltres tenim pensat quedar-nos tot el dia, participar en les activitats també de la tarda i, entremig, poder menjar per aquí», explicava.
Entre l’olor i un diumenge com de finals d’estiu, els visitants poden tornar contents cap a casa, amb la panxa plena i a l’espera d’una 19a edició.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres
- El Bàsquet Girona s’ho creu a temps (82-76)
- Vuit gabinets d'advocats es disputen els serveis jurídics externs de l'Ajuntament de Girona