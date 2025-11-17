La festa del tomàquet a Colmado Singular
La nau de l'empresa de Sant Joan les Fonts ha estat l'escenari d'un esdeveniment de cuina en directe i tastos amb Ferran Pont, del restaurant Quinze Ous de les Preses, i la divulgadora i gastrònoma Ainhoa Aguirregoitia
El tomàquet ha estat el protagonista d’una festa gastronòmica celebrada recentment a la nau de Colmado Singular, l'empresa de Sant Joan les Fonts que busca arreu del món els millors productes gastronòmics per oferir-los a xefs i amants de la cuina. El tomàquet va centrar en aquest cas tota l'atenció en l'esdeveniment organitzat per Francesc Collell, propietari de Colmado Singular, conjuntament amb la firma italiana Finagricola en el marc de la campanya europea “Viu fresc, viu sa, viu mediterrani!”.
La cita va esdevenir un homenatge a la dieta mediterrània que va reunir cuiners i gastrònoms amb l'objectiu de promoure la sostenibilitat, l'alimentació saludable i el consum de productes de temporada i de conserves de qualitat. D'una banda, la jornada va comptar amb la participació de Ferran Pont, xef del restaurant Quinze Ous de les Preses, que va oferir als assistents una proposta culinària per combinar tradició, innovació i respecte pel producte. D'altra banda, la divulgadora i gastrònoma Ainhoa Aguirregoitia va demostrar una visió de cuina domèstica i responsable, basada en l'aprofitament dels ingredients.
Dotze plats amb tomàquet
Els dos cuiners van presentar una proposta de sis aplicacions diferents de les conserves de tomata de Finagricola, que van conformar el menú degustació, amb entrants, primers, plats principals i les postres, amb el tomàquet sempre com a estrella de les elaboracions. Un Bloody Mary va donar la benvinguda als assistents, elaborat amb tomàquet pizzutelo i favetes. Pel que fa als entrants que el van seguir, van destacar un tàrtar de tomàquets vermell, groc i taronja amb tàperes, pebrots del piquillo, anxoves, cogombrets i anguila fumada, i un gaspatxo de tomàquet groc i piparra.
El tomàquet va protagonitzar també la segona part del menú, amb elaboracions com la sopa de tomàquets amb llamàntol o la caponata de tomàquet amb carxofes i bolets, i amb cuina en directe a càrrec de Ferran Pont i Ainhoa Aguirregoiti dels dos plats principals, fideuà de gamba vermella i arròs de conill amb tomàquet rostit i allioli. Les postres, com no podia ser d'altra manera, també van tenir un espai per a la tomata, present en forma de dolç i de confitura.
Més enllà del menú degustació amb productes de Colmado Singular, Finagricola va impartir als assistents una formació sobre les diferents varietats del tomàquet i la manera com el treballen, a càrrec de Carmela Viggiano, responsable comercial de la marca italiana. Amb 40 anys d'història, la cooperativa, situada a la regió de la Campània (la capital és Nàpols), disposa de més de 300 hectàrees de conreu curosament protegides i controlades on cultiva els seus tomàquets petits i dolços. Part de la producció es comercialitza en fresc a Itàlia, i una altra es conserva amb tècniques que garanteixien que el producte que rep el consumidor final sigui de la màxima qualitat i respecti al màxim l'essència del tomàquet.
La iniciativa europea "Viatge pel sabor de la Dieta Mediterrània" persegueix l'objectiu de promoure hàbits saludables de consum de fruites i hortalisses, així com reforçar el compromís amb la qualitat, la sostenibilitat i l'estacionalitat.
