L'Olivina estrena el seu molí d'oli a Sant Martí de Llémena
La marca del grup L'Amant ja l'ha fet servir aquest novembre per a la producció de l'oli d'aquesta temporada, de les varietats d'olives corbella, frantoio i arbequina
El trull està situat a la finca Mas L'Arbreda, just al costat de la premiada formatgeria L'Aubreda, que forma part del mateix projecte de productes gastronòmics
L'Olivina ja té en marxa el seu propi molí d'oli a la finca Mas L'Arbreda de Sant Martí de Llémena, on també hi ha la majoria de les oliveres de la firma. Aquest mes de novembre ha culminat una primera fase dels treballs que s'han executat durant els últims mesos per construir el trull just al costat de la premiada formatgeria L'Aubreda, situada a la mateixa finca i que també pertany a L'Amant, el projecte de productes gastronòmics que impulsa Isaac Parés, fundador i director executiu de l'empresa d'alimentació per a animals Gosbi. A l'espera d'acabar de condicionar les instal·lacions, la maquinària del molí ja està funcionant i de fet l'Olivina ja hi ha fet la producció d'oli d'aquesta temporada.
El molí que ha instal·lat l'Olivina pot moldre mil quilos d'olives a l'hora i és de la marca italiana Mori-Tem, una de les més apreciades pels productors. De fet, a les comarques gironines fan servir equipament d'aquesta marca trulls de prestigi com Fontclara, Mas Fuertes o Salar d'Arbúcies. "El molí és molt important en el procés d'elaborar oli perquè si no ho fas bé et pots carregar la feina que has fet al camp amb les olives", explicava Xavier Boada, de l'empresa Boada, distribuïdora d'aquests molins, durant els treballs de posada en funcionament del de l'Olivina.
Fins ara, l'Olivina portava a moldre les seves olives al Salar d'Arbúcies, però a partir d'aquest any ja pot fer-ho a casa, la qual cosa li permetrà treballar de manera més específica els seus productes. "Podrem comercialitzar monovarietals de les tres varietats d'olives que tenim, frantoio, corbella i arbequina, a més de fer cupatges com el que fèiem fins ara de frantoio i corbella", detalla Raquel Mora, responsable de Mas L'Arbreda. A més, la seva voluntat és "obrir el molí a les persones dels voltants que tenen oliveres, perquè puguin venir a moldre les seves olives i saber que l'oli que s'emporten és efectivament el fruit de la seva collita".
Girona Excel·lent
A l'olivet de Mas L'Arbreda hi tenen un protagonisme destacat les oliveres de corbella i de frantoio, i també n'hi ha d'arbequina, si bé d'aquestes també en tenen en una finca propera. "Isaac Parés va plantar les oliveres de frantoio fa una vintena d'anys, quan va adquirir la finca, i ara estan en un moment excel·lent de producció", apunta Raquel Mora, que explica que en canvi les de corbella "fa només uns pocs anys que estan plantades, i malgrat que s'han adaptat molt bé i van donar olives des de molt aviat, encara estan en procés d'evolució". És per això que fins a aquesta temporada no s'ha envasat l'oli monovarietal de corbella, originària de la Catalunya central i que pràcticament havia desaparegut. "Ens vam adonar que a més combinava molt bé amb la frantoio", afegeix Mora. De fet, un cupatge de l'Olivina d'oli d'aquestes dues olives ha rebut una distinció Girona Excel·lent per a la campanya 2025-2026.
Jordi Alcázar, assessor agroecològic de l'Olivina, argumenta per què van elegir la corbella per davant d'alguna altra varietat més "gironina" com ara l'argudell: "L'argudell és típica de l'Empordà, i el clima i el sòl d'allà són diferents dels que tenim aquí, a Sant Martí de Llémena, on hi ha molta més humitat". A més, la decisió de Mas l'Arbreda de fer tota la producció de manera ecològica "limita molt les opcions de tractar possibles fongs o altres problemes a la vinya i vam preferir no córrer riscos i apostar per una olivera, la corbella, que sabíem que tenia més possibilitats d'adaptar-se a aquesta zona, com així ha estat".
Raquel Mora assenyala en aquest sentit que "som una zona amb sòl volcànic, i això ens proporciona un oli molt especial a nivell organolèptic i afavoreix que les oliveres puguin créixer i viure molt bé". Jordi Alcázar precisa sobre les característiques del sabor de l'oli de corbella que "és molt perfumat, amb notes de fruites tropicals com ara el mango. És més similar a l'arbequina, mentre que l'oli de frantoio és més fresc, amb més notes vegetals".
Centre neuràlgic de L'Amant
La finca Mas L’Arbreda és el centre neuràlgic del projecte L’Amant d’Isaac Parés: hi ha diversos ramats de bestiar, s’hi cultiven oliveres per a l’elaboració de l’oli L’Olivina, hi ha vinyes per fer R+D del celler Clos de Basella (de Siurana d’Empordà, i que forma part de la iniciativa) i s’està treballant poder tenir tòfones d’aquí a uns anys. «Era una finca abandonada, on hi havia hagut una granja, i que estem convertint en un espai sostenible, en el qual la sinergia entre agricultura i ramaderia permet l’aprofitament màxim dels recursos i la reducció al mínim dels residus», comenta Raquel Mora durant un recorregut per l’espai. Precisament per això, a l'olivet de Mas l'Arbreda les oliveres estan plantades de manera molt separada perquè "no busquem una producció intensiva. Sacrifiquem una mica la quantitat d'olives que podem obtenir per poder fer una producció sostenible i que entre les oliveres hi creixi herba per al nostre bestiar, sobretot les ovelles".
Un altre exemple d’aquesta manera de treballar és el ramat de vaques de l’Albera que campen per la zona de bosc de la finca: «El bosc era molt brut, i la vaca de l’Albera, que en l’alimentació es comporta com una cabra, ha netejat el sotabosc, de manera que hem aconseguit de manera natural que el bestiar tingui una alimentació equilibrada i també mantenir net el bosc».
A Mas L'Arbreda hi ha ovelles, cabres, vaques, cavalls, gallines i altres animals, la majoria de races autòctones que «s’han de defensar i reivindicar», segons Raquel Mora. L’antic mas de la finca (amb una inscripció que data del 1657) s’està rehabilitant, s’està treballant per acabar de condicionar el trull, que disposarà d'una zona per fer-hi tastos, i hi ha el projecte d’obrir la finca a les visites. L’Amant també comercialitza sota diferents marques carn, mel, melmelades, embotits, plats cuinats, etc. i es presenta amb vocació de creixement.
