Un rànquing situa Perelada com a 22è millor celler del món

La bodega empordanesa és una de les noves incorporacions al prestigiós llistat

El celler del Grup Peralada dissenyat per RCR Arquitectes.

El celler del Grup Peralada dissenyat per RCR Arquitectes. / Marc Martí

ACN

Redacció

Girona

Les bodegues Perelada, a l'Alt Empordà, i la de Gramona, al l'Alt Penedès, s’han fet un lloc entre les 50 millors del món d'enguany. La llista The World's 50 Best Vineyards 2025, publicada aquest dimecres, reconeix aquests dos cellers de Catalunya entre els 25 primers.

Per una banda, Perelada ocupa la posició 22, en una nova incorporació al rànquing. La vinya de Gramona se situa al número 25. El primer lloc l'ocupa el celler Vik, a Xile, amb una arquitectura futurista, "vins pioners i paisatges immaculats" repartits al llarg de més de 4.400 hectàrees de la vall de Millahue.

Vídeo: Així s'ha construït el milionari nou celler del Grup Peralada

Grup Peralada

Perelada va tancar l'any passat amb una facturacion de 60 milions d'euros, dels quals 15 milions procedeixen de les vendes internacionals. Conscients que el mercat exigeix flexibilitat, l'objectiu del grup no passa per noves adquisicions, sinó per consolidar les inversions ja realitzades: la integració del grup Chivite, el nou celler a Ribera del Duero, el de Peralada o el nou magatzem logístic.

Precisament, el Grup Peralada, propietari del celler empordanès, va ser guardonat aquest dimarts amb el Premi Empresa del Diari de Girona com a reconeixement a la seva trajectòria exemplar, a la seva aposta per la qualitat i la innovació, i al seu compromís ferm amb les persones i amb el territori. 

En recollir el premi Diari de Girona, Borja Suqué, vicepresident de Peralada & Chivite del Grup Peralada, va explicar l’arrelament del grup al territori empordanès i va manifestar que el nou celler és el símbol més evident de que es vol seguir apostant de manera ferma per l’Empordà, el seu paisatge i la seva gent.

