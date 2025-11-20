Olot torna a ser el gran aparador de la gastronomia garrotxina amb una nova edició de la Fira Orígens
El certamen se celebra aquest cap de setmana, dies 22 i 23 de de novembre, i presenta com a novetat l'espai gastronòmic "Orígens a taula"
Un 30% dels expositors s'estrenen aquest 2025 a la fira, i un 27% té el segell CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica)
El recinte Firal d'Olot tornarà a omplir-se de producte local i gastronomia aquest cap de setmana amb la 13a edició de la fira Orígens. Un total de 62 productors i reconeguts cuiners d'arreu del país participaran en una edició que posa en valor la relació entre pagesos i cuiners. Com a gran novetat d'enguany, la fira incorpora l'espai "Orígens a taula", que oferirà una proposta gastronòmica elaborada per El Ginjoler a partir de productes de la mateixa fira i amb opcions per a tots els gustos.
La programació comptarà amb la tradicional Aula de Cuina, per on dissabte 22 de novembre passaran Clara, Martina i Carlota Puigvert Puigdevall (Les Cols, Olot), que cuinaran acompanyades del naturalista i geògraf Miquel Macias; Susana Aragón, que ho farà amb Lluís Fisas (Can Fisas, Parc Agrari del Baix Llobregat); Martín Comamala (539 Plats Forts, Puigcerdà) amb Carles Herrero (Granja Can Nadal, Sant Quintí de Mediona); Isaac Jover i Sergi Fàbregas (El Brot de Vilavenut) amb Albert Remus (Ca l'Obaga, Cassà de la Selva); Miquel Alongina (La Moixina, Olot) amb el productor de Fesols de Santa Pau Joan Orri (Mas Martinyà, Santa Pau) i Maria Nicolau al costat de Pep Salsetes.
L'endemà, diumenge, serà el torn de Marta Minoves (European Young Chef Award 2024) que actuarà al costat de Maria Costa (L'Escairador); Pep Nogué amb Sergi Arimany (La Canova del Puig, Begudà); Nandu Jubany (Can Jubany, Calldetenes i Vacanal, Vic) que estarà acompanyat del seu ramader de confiança, Santi Tona; Martí Rosàs (Ca La Maria, Llagostera) que cuinarà al costat de Martí Comas (Mas Ponsjoan, Calonge); i la família Juncà (Ca l'Enric, La Vall de Bianya) que farà la cloenda de l'edició d'enguany.
Paral·lelament, l'Aula de Tast oferirà degustacions guiades per diversos productors presents a la fira. Dissabte hi haurà un tast de formatges i vins, un d'aliments del Pirineu, un tast a cegues de productes amb el segell Girona Excel·lent, i la presentació de dos projectes. D'una banda, "Obradors compartits", que promou la producció alimentària col·laborativa, i, d'altra, "Minva", una iniciativa que aprofita excedents per elaborar brous i salses impulsada per la Plaça Mercat d'Olot i l'Ajuntament d'Olot amb el cuiner Pere Planagumà.
L'Aula de Tast acollirà diumenge un tast de botifarres catalanes amb el mestre xarcuter Josep Dolcet, un parell de tastpos de productors de la Garrrotxa i un nou tast a cegues de productes Girona Excel·lent. Els tastos guiats tenen un cost de 5 € i es poden reservar a l'entrada, que té un preu de 5 € (amb copa) o 3 € (sense copa).
Producte ecològic i premis
Pel que fa a l'espai firal, hi haurà 62 estands amb productors que exposaran els seus millors productes que el visitant també podrà tastar i comprar. Cal destacar que un 30% dels expositors s'estrenen aquest any a la fira i un 27% té el segell CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica), mantenint l'aposta històrica pels productes ecològics. Pel que fa a la procedència, tenen el seu origen en la Garrotxa i altres comarques de Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona, a més de les Balears.
Enguany, Orígens també comptarà amb la participació del projecte Fet al Parc, una iniciativa que agrupa productors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa compromesos amb la conservació i la producció de qualitat.
Alhora, l'espai acollirà la 4a edició del Concurs Nacional de Botifarra Catalana, conjuntament amb la Confraria del Gras i el Magre i la Fundació Oficis de la Carn, els premis del qual es lliuraran diumenge a les 12:45 h a l'Aula de Cuina. I dissabte, a les 18:45 h, s'entregaran els Premis als Millors Productes i al Millor Estand 2025.
