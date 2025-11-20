Sidreria Txots, l'empremta familiar catalana que porta la millor gastronomia a La Jonquera
Una inauguració que promet qualitat, festa i la cuina més variada al Centre Comercial Tramuntana
L'oferta gastronòmica de l'Alt Empordà s’expandeix amb una de les obertures més notables d'aquesta temporada: la Sidreria Txots desembarca a La Jonquera amb un nou restaurant. Aquest nou punt de trobada, situat a l'Avinguda 6 d’octubre, número 1, al Centre Comercial Tramuntana, obre les seves portes el pròxim 22 de novembre de 2025 i promet oferir molt més que un simple àpat.
Des de la seva primera obertura a Figueres, Txots s'ha diferenciat amb una proposta que combina l'excel·lència de la cuina i la brasa amb una atmosfera acollidora, un segell distintiu que ara porten a la frontera. “Ens fa molta il·lusió estar al cantó de França. Tenim molt client francès fidelitzat a qui li agrada com fem les coses”, assegura en Frederic Carbó, un dels propietaris del nou local.
De fet, el seu “bon rotllo” i la seva aposta gastronòmica amb producte de proximitat és una filosofia que es tradueix directament en la satisfacció dels comensals. "La carn és de primera i el fet de poder-la acabar a la pedra a taula és un gran punt", comenta un client que va visitar l'establiment d'Empuriabrava, mentre que un altre comensal de Figueres en destaca la generositat de les racions: "Plats abundants i variats amb productes de primera qualitat. Un lloc on no et quedes amb gana”.
Una carta que va més enllà de la sidreria
Tot i que la denominació de "sidreria" evoca les arrels del País Basc, amb el famós txuletón, els excel·lents embotits i formatges, l'oferta de Txots a La Jonquera pretén ser un punt de trobada de sabors. La seva carta, àmplia i diversa, pretén oferir plats variats i abundants.
La clau de la seva cuina resideix en la fusió. Un enfocament que permet maridar l'excel·lència d'una bona peça de carn amb productes de proximitat, contribuint així a fer un context gastronòmic amb sentit i frescor. L'aposta per la qualitat, la textura i el color del plat és la seva màxima, i funciona. De la seva carta, els clients sobretot elogien el pop i, especialment, el "Txuletón a la pedra", dos plats que reforcen l'excel·lència de la seva inspiració basca.
I per tancar l'àpat, la gran estrella: la "cheesecake casolana". Aquestes postres s'han convertit en un autèntic emblema per a molts clients, que la descriuen com un "final de festa imprescindible" i "la millor de la comarca". Un segell que fa d’un àpat una experiència on el lloc i el servei també son indispensables. Segons en Carbó, la seva fórmula va més enllà del tema gastronòmic. “Intentem trobar establiments que tinguin un tret diferenciador, com pot ser la visibilitat”. En aquest cas, els clients “podran gaudir d’unes vistes brutals”, com en altres Txots estesos arreu de la comarca.
Servei acurat i ambient distès
Dinant a Txots es veu clarament la cura que tenen per donar un bon servei, fet que molts clients relacionen amb la naturalesa familiar i arrelada del negoci. La constant recerca de millorar en l'atenció al client es fa evident en les ressenyes i és una màxima important per la família Txots. En Frederic Carbó, un dels propietaris de la cadena, afirma que “l’equip que té no és troba a altres llocs, aquests equips tant humans son especials”.
Aquesta percepció d'un servei pròxim i agradable és una constant. "El personal és molt amable i l'ambient molt agradable", escriu un client sobre l’establiment de Roses. De fet, la seva filosofia d'hospitalitat s'estén fins i tot a les mascotes. El nou espai a La Jonquera també és un lloc dog-friendly, un detall que facilita els àpats a qui viatja o fa sortides amb els seus gossos. Un element que es repeteix en altres establiments ja que “l’animal és un més de la família”, segons assegura en Carbó.
Amb l'arribada de Sidreria Txots, La Jonquera reforça la seva posició com a punt de referència gastronòmic al nord de la comarca. L'empresa familiar, que manté un compromís clar amb el territori, exporta una fórmula d'èxit: bona cuina d'arrels basques i mediterrànies amb producte fresc i un servei de calidesa familiar. A més, per agrair la confiança dels comensals, el Txots Club ofereix promocions i descomptes exclusius per gaudir de plats estrella, com la reconeguda cheesecake, amb beneficis addicionals.
Troba el nou Txots aquí:
