La superfície de vinya ecològica guanya pes a la DO Empordà
Vint-i-dos cellers de la denominació d'origen fan producció ecològica, que ja suposa el 55% de la producció total
La superfície de vinya ecològica guanya pes a l'Empordà, on 22 cellers hi aposten. De fet, el 55% de producció de la DO ja és d'aquest tpus. Al conjunt de Catalunya, la vinya ecològica s'ha triplicat en els darrers deu anys: Actualment ocupa 33.790 hectàrees, un 61% del total del conreu de raïm. També ha augmentat notablement el nombre de cellers que hi aposten: han passat de 169 el 2015 a 413 aquest 2025. Les xifres s’han exposat aquest dijous al Simposi de Vinya i Enologia Ecològica que se celebra a Vilafranca del Penedès.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha celebrat aquest creixement i ha demanat consolidar-lo amb un treball prudent per analitzar la resposta dels mercats internacionals i dels consumidors. “No es tracta que tota la producció hagi de ser ecològica, sinó de garantir valor afegit i diversitat”, ha afirmat.
Segons les dades presentades, l’Alt Penedès és la comarca capdavantera, amb 195 cellers compromesos amb la vinya ecològica. La DO Penedès ha situat aquest model com a línia estratègica i enguany s’ha convertit en la primera denominació d’origen del món amb producció 100% ecològica.
El Priorat (63 cellers) i la Terra Alta (33) completen les primeres posicions. A continuació se situen l’Alt Empordà (22), l’Alt Camp (19), la Conca de Barberà (16) i el Baix Penedès (12). La resta de comarques amb vinya ecològica no arriben a la desena de cellers.
Pel que fa a les denominacions d’origen, destaca la totalitat de producció ecològica de la DO Penedès, el 74% a Costers del Segre, el 61% a Alella i el 59% a la Conca de Barberà. A la DO Tarragona el percentatge baixa fins al 31%.
En l’àmbit estatal, Catalunya representa el 20,81% de la superfície de vinya ecològica, amb 34.314 hectàrees, i és la segona comunitat autònoma darrere Castella-la Manxa, que concentra el 41,57% del total. Tot i així, proporcionalment, Catalunya té un percentatge molt superior de vinya ecològica: un 61% del total, davant del 15,77% dels manxecs.
Ordeig ha elogiat “l’esforç” del sector vitícola en un moment complicat per al vi, condicionat per la crisi climàtica i per canvis en les pautes de consum. Ha subratllat el compromís amb projectes innovadors i sostenibles que reforcen el relat territorial i la qualitat del producte.
El conseller ha admès que l’expansió de la vinya ecològica ha superat les previsions de fa una dècada i l’ha qualificat de creixement “espectacular”. Tot i això, ha insistit que cal moderar el ritme per consolidar les fites assolides i observar l’evolució de tendències com els vins de baixa graduació. Ha reivindicat la diversificació i el valor afegit com a via per mantenir uns preus estables.
Agricultura ecològica a Catalunya
En l’àmbit de l’agricultura ecològica, Catalunya compta amb prop de 33.800 hectàrees certificades. La vinya n’ocupa el 55%. L’olivera i els cereals són els altres sectors principals, amb 10.600 i 8.600 hectàrees, respectivament.
La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, ha remarcat que la viticultura ecològica creix a un ritme molt superior al de la resta de cultius, que es troben en una situació d’estancament. Ha assegurat que l’objectiu és impulsar-los donant suport en sanitat vegetal i recerca, per oferir eines que ajudin el sector a afrontar els reptes de l’agricultura ecològica.
Aquesta línia d’acció forma part del Pla d’Acció d’Agricultura Ecològica 2024-2027, que inclou 132 mesures per fomentar la producció sostenible, incentivar el consum de productes ecològics i reforçar la cadena de valor. Altisent ha explicat que aquest 2025 s’han dut a terme 450 activitats de sensibilització i ha destacat la tasca de 70 dinamitzadors que assessoren productors per avançar cap a models lliures de productes químics.
