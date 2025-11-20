Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La superfície de vinya ecològica guanya pes a la DO Empordà

Vint-i-dos cellers de la denominació d'origen fan producció ecològica, que ja suposa el 55% de la producció total

Detall de raïm brotant en una vinya ecològica

Detall de raïm brotant en una vinya ecològica / Gemma Sánchez Bonel / ACN

Redacció

Redacció

Girona

La superfície de vinya ecològica guanya pes a l'Empordà, on 22 cellers hi aposten. De fet, el 55% de producció de la DO ja és d'aquest tpus. Al conjunt de Catalunya, la vinya ecològica s'ha triplicat en els darrers deu anys: Actualment ocupa 33.790 hectàrees, un 61% del total del conreu de raïm. També ha augmentat notablement el nombre de cellers que hi aposten: han passat de 169 el 2015 a 413 aquest 2025. Les xifres s’han exposat aquest dijous al Simposi de Vinya i Enologia Ecològica que se celebra a Vilafranca del Penedès.

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha celebrat aquest creixement i ha demanat consolidar-lo amb un treball prudent per analitzar la resposta dels mercats internacionals i dels consumidors. “No es tracta que tota la producció hagi de ser ecològica, sinó de garantir valor afegit i diversitat”, ha afirmat.

Segons les dades presentades, l’Alt Penedès és la comarca capdavantera, amb 195 cellers compromesos amb la vinya ecològica. La DO Penedès ha situat aquest model com a línia estratègica i enguany s’ha convertit en la primera denominació d’origen del món amb producció 100% ecològica.

El Priorat (63 cellers) i la Terra Alta (33) completen les primeres posicions. A continuació se situen l’Alt Empordà (22), l’Alt Camp (19), la Conca de Barberà (16) i el Baix Penedès (12). La resta de comarques amb vinya ecològica no arriben a la desena de cellers.

Pel que fa a les denominacions d’origen, destaca la totalitat de producció ecològica de la DO Penedès, el 74% a Costers del Segre, el 61% a Alella i el 59% a la Conca de Barberà. A la DO Tarragona el percentatge baixa fins al 31%.

En l’àmbit estatal, Catalunya representa el 20,81% de la superfície de vinya ecològica, amb 34.314 hectàrees, i és la segona comunitat autònoma darrere Castella-la Manxa, que concentra el 41,57% del total. Tot i així, proporcionalment, Catalunya té un percentatge molt superior de vinya ecològica: un 61% del total, davant del 15,77% dels manxecs.

Ordeig ha elogiat “l’esforç” del sector vitícola en un moment complicat per al vi, condicionat per la crisi climàtica i per canvis en les pautes de consum. Ha subratllat el compromís amb projectes innovadors i sostenibles que reforcen el relat territorial i la qualitat del producte.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig / ACN

El conseller ha admès que l’expansió de la vinya ecològica ha superat les previsions de fa una dècada i l’ha qualificat de creixement “espectacular”. Tot i això, ha insistit que cal moderar el ritme per consolidar les fites assolides i observar l’evolució de tendències com els vins de baixa graduació. Ha reivindicat la diversificació i el valor afegit com a via per mantenir uns preus estables.

Agricultura ecològica a Catalunya

En l’àmbit de l’agricultura ecològica, Catalunya compta amb prop de 33.800 hectàrees certificades. La vinya n’ocupa el 55%. L’olivera i els cereals són els altres sectors principals, amb 10.600 i 8.600 hectàrees, respectivament.

La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, ha remarcat que la viticultura ecològica creix a un ritme molt superior al de la resta de cultius, que es troben en una situació d’estancament. Ha assegurat que l’objectiu és impulsar-los donant suport en sanitat vegetal i recerca, per oferir eines que ajudin el sector a afrontar els reptes de l’agricultura ecològica.

Aquesta línia d’acció forma part del Pla d’Acció d’Agricultura Ecològica 2024-2027, que inclou 132 mesures per fomentar la producció sostenible, incentivar el consum de productes ecològics i reforçar la cadena de valor. Altisent ha explicat que aquest 2025 s’han dut a terme 450 activitats de sensibilització i ha destacat la tasca de 70 dinamitzadors que assessoren productors per avançar cap a models lliures de productes químics.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
  2. La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
  3. La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
  4. La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
  5. L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
  6. Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
  7. Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
  8. Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?

L’Institut Jaume Vicens Vives guanya la Beca Girona Premi d’Europa amb el projecte “Avaluem”

L’Institut Jaume Vicens Vives guanya la Beca Girona Premi d’Europa amb el projecte “Avaluem”

Condemnen el fiscal general de l’Estat a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets

Condemnen el fiscal general de l’Estat a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

La vinya i l'oli protagonitzen una nova jornada agroalimentària de Roses

La vinya i l'oli protagonitzen una nova jornada agroalimentària de Roses

Les exportacions gironines creixen un 8,3% al setembre i ja freguen els 6.400 milions en l'acumulat de l'any

Les exportacions gironines creixen un 8,3% al setembre i ja freguen els 6.400 milions en l'acumulat de l'any

La Fúmiga actuarà al fòrum romà d'Empúries dins del festival Portalblau en la gira de comiat

La Fúmiga actuarà al fòrum romà d'Empúries dins del festival Portalblau en la gira de comiat

Detenen dues persones per cultivar 1.828 plantes de marihuana a Tossa de Mar

Detenen dues persones per cultivar 1.828 plantes de marihuana a Tossa de Mar

Un agent financer adverteix els que tinguin una hipoteca per al 2026: "Alerta"

Un agent financer adverteix els que tinguin una hipoteca per al 2026: "Alerta"
Tracking Pixel Contents