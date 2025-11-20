La vinya i l'oli protagonitzen una nova jornada agroalimentària de Roses
El Teatre Municipal serà la seu d'aquesta proposta aquest divendres 21 a la tarda, i comptarà amb productors, experts i estudiants relacionats amb el sector
Potenciar l'obtenció d'olis d'oliva de qualitat i la sostenibilitat a l'hora de conrear vinyes seran algunes de les temàtiques que protagonitzaran la tercera edició de la Jornada Tècnica Agroalimentària de Roses. L'activitat tindrà lloc aquest divendres, 21 de novembre, de 16 h a 19 h al Teatre Municipal i reunirà especialistes, productors, estudiants i representants institucionals per aprofundir en el coneixement i la innovació d'aquests aliments.
La programació arrencarà amb una primera conferència a càrrec d'Àngels Calvo Fandos, cap del Panel de tast oficial d'olis verges d'oliva de Catalunya, que parlarà sobre la tasca del panel en l'obtenció d'olis d'oliva verge extra de qualitat i sobre les característiques pròpies dels olis de la DOP Empordà. Prendrà el relleu Defí Sanahuja, director tècnic de viticultura i d'enologia del Grup Perelada & Chivite, que impartirà una conferència dedicada a la sostenibilitat en vinya i vi, amb especial focus en el reg a la vinya.
Actuaran com a moderadors de les conferències Jesús Francés Ortega (Universitat de Girona Intea i CVOE) i Carlota Pena Casacuberta (enòloga i viticultora de Vinyes d'Olivardots), respectivament.
A continuació, es farà la projecció d'un resum dels treballs finalistes dels Premis de Treballs de Recerca de BAT i CF i el lliurament de diplomes als guanyadors i guanyadores. Tot seguit, es lliuraran els Premis de reconeixement de la Universitat de Girona–Càtedra VOE i de l'Ajuntament de Roses a empreses vinculades a les denominacions d'origen del vi i de l'oli.
La cloenda de la jornada anirà a càrrec de la vicerectora de Territori, Silvia Llach, i l'alcalde de Roses, el Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla. Després, els assistents podran gaudir d'un refrigeri i d'un tast d'olis d'oliva verge extra de la DOP Oli de l'Empordà, acompanyats de vins de la DO Empordà.
Donar valor al patrimoni agrícola de Roses
Aquestes jornades neixen de la mà de l'Àrea de Promoció Econòmica de Roses, que l'any 2024 va encarregar a la Càtedra del Vi i de l'Oli de l'Empordà (CVOE) un estudi de les varietats de vinya i l'olivera presents a Roses, des de les més antigues, a les varietats tradicionals o autòctones i a les noves varietats. Tot plegat, amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement d'aquests cultius i d'impulsar el reconeixement del patrimoni agrícola de Roses i del seu paisatge.
Fruit d'aquesta col·laboració, ambdues entitats organitzen jornades per difondre els coneixements i resultats de les investigacions dutes a terme, a través de xerrades dirigides a professionals i productors del sector, investigadors i públic general.
