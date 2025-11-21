Arròs de Pals i anxoves de l'Escala a la gala dels premis Ondas
El xef del Molí de l'Escala, Jordi Jacas, ha dissenyat i servirà el càtering de la cerimònia de lliuraments dels guardons, que es farà el dimecres 26 de novembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Arròs de Pals, anxoves de l'Escala, vedella Angus criada a Girona, canelons, formatges i embotits... són alguns dels productes que se serviran als assistents a la gala de lliurament dels premis Ondas, que es farà dimecres que ve, dia 26 de novembre, a les vuit del vespre, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Molí Càtering, que pertany al Molí de l’Escala, restaurant del xef empordanès Jordi Jacas, ha estat l’empresa escollida per dissenyar i servir el càtering de l'esdeveniment, en el qual es premien professionals de ràdio, televisió, cinema, música i publicitat de tot Espanya. Segons un comunicat de Molí Càtering, la proposta per a aquesta edició dels Ondas, concedits anualment per Ràdio Barcelona, combinarà productes de proximitat, creativitat contemporània i tradició empordanesa, amb plats freds i calents, estacions en directe i maridatges especialment dissenyats per a l’ocasió.
Jordi Jacas, xef i propietari del Molí de l’Escala, explica que “per a nosaltres és un veritable honor formar part d’un esdeveniment amb tanta història i prestigi. Volem que cada mos sigui una extensió de l’esperit dels Premis Ondas, que reuneix qualitat, talent i emoció compartida”. Jacas afegeix que “sempre ens hem mostrat com uns grans defensors del producte de territori i de proximitat, però en aquesta ocasió hem volgut obrir-nos una mica més tenint en compte que estem parlant d’uns premis amb un gran ressò en l’àmbit nacional”.
El càtering arrencarà amb diversos aperitius, entre els quals hi haurà anxoves de l’Escala i canelons, per la proximitat amb les dates nadalenques. S'oferirà igualment un steak tartar de vedella Angus criada a Girona que es prepararà al moment, i un arròs de Pals amb productes de temporada, com ara verdures i bolets. Hi haurà també, entre d'altres, embotits del territori i formatges, tant catalans com d'altres indrets de l'Estat. Les postres oferiran una combinació de productes frescos amb elaboracions tradicionals.
Situat en un antic molí del segle XVII a l’Escala, el Molí és un restaurant que aposta, segons els seus responsables, "per una cuina catalana contemporània, moderna i subtil a partir de productes frescos i locals de la major qualitat possible". A més de la proposta gastronòmica que ofereix al seu establiment (que també es hotel), el xef Jordi Jacas, amb més de 25 anys d'experiència, ha consolidat una línia de càtering d’alta gamma que trasllada la cuina del Molí de l’Escala a tota mena d’esdeveniments institucionals i privats.
