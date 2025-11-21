El xef Jordi Cunill s'afegeix a l'homenatge de l'hotel Mas de Torrent a la cuina catalana
Presenta uns musclos amb salsa de tomàquet, alfàbrega, all i un toc de bitxo en el projecte gastronòmic "Territori al Mas"
El cuiner Jordi Cunill s'ha afegit al projecte "Territori al Mas" amb el qual l'hotel Mas de Torrent vol homenatjar la cuina tradicional catalana. Durant les properes setmanes, la carta del restaurant de l'hotel (obert al públic en general) incorpora una elaboració de Cunill, musclos amb salsa de tomàquet, alfàbrega, all i un toc de bitxo, que té l'origen en el "mar i hort de l'Empordà", en paraules del xef, format a Noma, Can Jubany, Gresca i Coure, i actual CEO i copropietari de Café de París i Rabbit's Bar a Barcelona.
"Territori al Mas" va néixer aquest estiu amb un llobarro en crosta del xef Eugeni de Diego (Colmado Wilmot, bar Lombo). La iniciativa, segons detallen els responsables de l’hotel, «convida a redescobrir la nostra gastronomia a través de la mirada de diferents xefs catalans». En aquest sentit, apunten que «al llarg de l’any, obrirem les portes de la nostra cuina a xefs convidats, els quals elaboraran un plat únic inspirat en els sabors, els productes i la memòria del nostre territori".
És el cas ara de Jordi Cunill i els seus musclos amb salsa de tomàquet, alfàbrega, all i un toc de bitxo, una elaboració que, com explica el cuiner, "és una picada d'ullet senzilla al suquet dels pescadors: producte, foc manso i pa de pagès per sucar". Aquest plat estarà disponible fins les festes de Nadal a la carta del restaurant, al costat de les propostes del cap de cuina de l'hotel, Marc Cabezas, que dona un protagonisme destacat als productes locals i a les elaboracions tradicionals, amb arròs de Pals, peix de la llotja de Palamós, formatge de l’Empordà, anxoves de l’Escala, recuit de Fonteta, botifarra de perol, ceba de Figueres..., per posar alguns exemples.
El projecte «Territori al Mas», en el qual també participarà properament Oriol Balaguer, aspira, segons un comunicat de Mas de Torrent, a «convertir-se en una mena d’arxiu viu: un repàs saborós, plural i sostingut en el temps a l’esdevenir culinari de l’Empordà, reinterpretat des del cor de l’hotel més icònic de la regió».
L'hotel Mas de Torrent és un Relais & Chateaux de la cadena Único Hotels i és l'únic hotel de les comarques gironines amb dues claus a la Guia Michelin. El seu restaurant El Mas i el bar Glicines estan oberts al públic en general.
