La Fira Orígens d'Olot arrenca amb una gran acollida
La cita posa enguany el focus en la col·laboració entre pagesos i cuiners
DdG
La 13a edició de la Fira Orígens ha començat aquest dissabte amb una molt bona resposta de públic al recinte firal d’Olot. Al llarg del dia, un flux constant de visitants s’ha apropat per descobrir i tastar productes agroalimentaris de qualitat i seguir en directe les demostracions de cuina protagonitzades per reconeguts professionals. Organitzada per l’Ajuntament d’Olot, la fira posa enguany el focus en la col·laboració entre pagesos i cuiners i incorpora diverses novetats que han despertat un gran interès entre els assistents.
Una de les millores més aplaudides d’aquesta edició és la nova distribució del recinte, que facilita la circulació entre els 62 estands i l’accés a les activitats. També s’hi ha introduït el pagament directe en euros, una mesura que ha permès evitar cues i agilitzar les compres. Prop d’un 30% dels expositors debuten enguany a Orígens, i un 27% disposen del segell ecològic CCPAE, reforçant el compromís de la fira amb la sostenibilitat.
Entre les novetats destaca “Orígens a taula”, un espai gastronòmic gestionat per El Ginjoler, on el públic ha pogut tastar plats elaborats amb productes presents a la fira.
L’Aula de Cuina ha comptat amb la participació de Clara, Martina i Carlota Puigvert Puigdevall (Les Cols**, Olot), juntament amb el naturalista Miquel Macias; Susana Aragón amb Lluís Fisas (Can Fisas); Martín Comamala (539 Plats Forts) amb Carles Herrero (Granja Can Nadal); Isaac Jover i Sergi Fàbregas (El Brot de Vilavenut) amb Albert Remus (Ca l’Obaga); Miquel Alongina (La Moixina) amb Joan Orri (Mas Martinyà); i Maria Nicolau amb Pep Salsetes.
A l’Aula de Tast, totes les sessions han exhaurit places. El públic ha pogut gaudir d’un tast de formatges i vins, un tast dedicat als aliments del Pirineu i un tast a cegues amb productes del segell Girona Excel·lent. També s’hi han presentat dos projectes: Obradors Compartits, enfocat a impulsar la producció alimentària col·laborativa, i Minva, iniciativa que transforma excedents per elaborar brous i salses, promoguda per la Plaça Mercat d’Olot, l’Ajuntament i el xef Pere Planagumà.
Concursos i premis
Durant el matí s’ha celebrat el 4t Concurs de Botifarra Catalana, organitzat amb la Confraria del Gras i el Magre i la Fundació Oficis de la Carn, amb la participació de dinou botifarres procedents d’onze comarques. El veredicte es farà públic demà diumenge. També s’han lliurat els premis Millor Estand i Millors Productes Orígens 2025.
La Fira Orígens continuarà aquest diumenge de 10 h a 20 h amb un programa ple d’activitats. L’entrada té un cost de 5 € (amb copa) o 3 € (sense copa), i els tastos guiats mantenen el preu de 5 €, amb reserva a l’accés del recinte.
L’esdeveniment està promogut per l’Ajuntament d’Olot i compta amb el suport de la Diputació de Girona, el segell Girona Excel·lent i Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025.
