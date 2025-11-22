Xurreria Olivé: de la ‘food truck’ d'èxit a Vilablareix a un local al centre de Girona
Marc Olivé i Elisabet Barrot són els propietaris de Xurreria Olivé, un negoci que va començar en una furgoneta ambulant i que aquest any ha obert un local al carrer Migdia
Quan un gironí entri a la Xurreria Olivé, al carrer Migdia 11 de Girona, que no dubti a demanar els xurros amb xocolata negra. Són els preferits de Marc Olivé, un dels propietaris del negoci junt amb Elisabet Barrot: “La proporció del gust de xurro i de xocolata és exacta”, apunta Olivé. I explica que la majoria acostumen a tenir molt gust de xurro i oli, i no tan de xocolata, però els de casa seva “combinen perfectament” els seus sabors.
El xurro tradicional es cuina amb farina, aigua i una mica de sal, però “tots tenen diferents sabors i textures per la forma d’amassar, la quantitat que s’afegeix de cada ingredient o el temps que es fregeix”, apunta el xurrer, “entre altres aspectes a tenir en compte”. Perquè no sigui oliós i el gust d'oli no absorbeixi el del xurro, la Xurreria Olivé utilitza “un tipus de farina clau” i “una maquinària industrial” que farà que el producte “surti millor”. “És un dels aspectes que la gent valora més del nostre negoci, que el producte no sigui oliós és una cosa poc habitual a les xurreries”.
Els xurros i els joves
Tot i la passió d’Olivé pels seus xurros amb xocolata negra, que fins i tot convida els clients a tastar-los "perquè és un producte que molts pensen que no els agradarà, i després tornen per comprar-ne”, els gironins són “molt conservadors” i prefereixen "el producte de tota la vida”, és a dir, els xurros tradicionals ensucrats. Així i tot, la clientela més jove és la més oberta a provar coses noves, per això l'oferta de Xurreria Olivé deriva fins a xurros amb Nutella o amb Oreo.
“El que volem és captar tot el públic, perquè els xurros sempre s’han associat a la gent gran, a l’avi o la mare que porta xurros a casa el diumenge per esmorzar”, apunta Olivé. I afegeix: “Volem atraure els joves que estan més acostumats a dolços industrials com els ‘donetes’, i amb aquesta oferta diversa que sàpiguen que també hi ha xurros amb Nutella i són espectaculars”. També en fan de pistatxo i xocolata blanca, o alguns més especials en dates puntuals com "el xurro arcoiris", amb motiu de les Fires de Girona. A banda, també venen altres dolços com els xuixos, una novetat de fa unes setmanes "que ha rebut una acceptació brutal dels clients".
Una altra manera d’apropar-se a la clientela més juvenil és el servei a domicili amb Glovo, Uber Eats i GiFOOD. “El fet de poder demanar xurros des de casa un diumenge al matí, fa que al noi de vint anys que no vol aixecar-se del llit li portin la comanda a casa”, apunta. L’entrega a domicili va ser un dels punts claus que els propietaris van voler potenciar una vegada van obrir el local a Girona.
Una ‘food truck’ d’èxit
Abans d’instal·lar-se al carrer Migdia a principis d'aquest any, Xurreria Olivé ja existia i tenia –i continua tenint– una clientela molt fidel a Vilablareix, on des de fa anys instal·la cada cap de setmana una ‘food truck’. També són al mercat de Palamós cada dimarts i en diversos esdeveniments de manera puntual, com actes solidaris, festes d’empresa o casaments, a més a més del servei a domicili a través de les aplicacions mòbils. Siguin on siguin, el dia a dia de Xurreria Olivé se centra en “continuar innovant” i “fer les coses que ens agraden i que a la gent també li agradi”.
Però no to han estat flors i violes. El projecte de la ‘food truck’ va començar l’any 2015, sense presses i obrint progressivament, perquè "inicialment, va anar molt malament". El primer any, només tenien obert el diumenge al matí; l’any següent tot el diumenge; i cada any van ampliar l’horari d’obertura fins a tenir obert durant tot el cap de setmana. El gran canvi es va donar durant la Covid, quan el negoci va poder continuar obert perquè estaven situats al carrer. Olivé explica que durant aquesta etapa “vam créixer molt, ens va ajudar econòmicament i al fet que la gent ens conegués”. Inclosa clientela de Vilablareix, que encara alguns veïns no s’havien fixat en la xurreria ambulant.
En aquests inicis de fama, “ens vam adonar que el producte agradava i que els clients estaven contents”. Però els propietaris volien continuar creixent i expandint el seu negoci, perquè una ‘food truck’ “hi és avui però demà ja no”. “Volíem un local per establir-nos i donar-nos a conèixer millor; i que jo digui Can Olivé i tu sàpigues que som una xurreria”.
Una recepta de tres generacions
El secret per fer uns bons xurros és “posar-hi molt d’amor”, apunta Olivé. També hi té a veure la recepta, i la seva compta amb més de tres generacions passades. La fórmula va arribar a mans del tiet d’Olivé, qui va adoptar el mètode i li va ensenyar al seu nebot. El xurrer confessa que el gran truc “és la forma de treballar la massa i no tant els ingredients que hi posem”.
Del seu tiet prové l’afició de la xurreria: des del 1995 es dedica a fer xurros i actualment té un negoci a Lloret de Mar. Olivé va començar acompanyant-lo als diferents esdeveniments i festes on treballava, fins que va decidir obrir el seu propi negoci amb la seva parella en una xurreria ambulant al seu poble, Vilablareix. Van començar com un ofici de cap de setmana “per provar què passa”, mentre tots dos compaginaven la ‘food truck’ amb una altra feina de dilluns a divendres. Avui, la Xurreria Olivé ja els ocupa tot l’horari laboral.
Arribar fins aquí ha estat gloriós pels propietaris, qui reconeixen que “el que més il·lusió ens fa és saber que treballem per un projecte propi”. I Olivé expressa: “Molta gent pensa que l’èxit s’aconsegueix per un cop de sort, però jo penso que és a base de molta feina i sacrifici”.
