L’Olot més gustós: una Fira Orígens carregada d'aromes, sabors i productes de proximitat
El 22 i 23 de novembre la capital garrotxina ha acollit més d'una seixantena de productors catalans i milers de visitants a la 13a edició de la fira
Durant el penúltim cap de setmana de novembre, el Recinte Firal d'Olot s'ha convertit en l'olla d'un caldo ben variat. Des de formatges, embotits, mel, ensaïmades, gerds o ratafia. La Fira Orígens ha celebrat enguany la 13a edició i milers de persones s'hi han apropat per conèixer, olorar i tastar diversos productes agroalimentaris tant de la comarca com d'arreu del país. L'esdeveniment valora la proximitat entre el producte i el visitant, així com la col·laboració entre els pagesos i cuiners.
Aquest any hi ha hagut novetats en el funcionament: ja no es compren els tastos amb tiquets, sinó que es paguen directament als productors als seus estands. Ha sigut un canvi ben rebut, així ho asseguren diversos artesans. L'assistència ha sigut molt destacada tant dissabte com diumenge en aquesta fira organitzada per l’Ajuntament d’Olot, amb el suport de la Diputació de Girona, el segell Girona Excel·lent i Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025.
Més de 60 estands i una programació àmplia
Una de les millores més aplaudides d’aquesta edició és la nova distribució del recinte, que facilita la circulació entre els 62 estands i l’accés a les activitats. També s’hi ha introduït el pagament directe en euros, una mesura que ha permès evitar cues i agilitzar les compres. Prop d’un 30% dels expositors debuten enguany a Orígens, i un 27% disposen del segell ecològic CCPAE, reforçant el compromís de la fira amb la sostenibilitat. Entre les novetats destaca “Orígens a taula”, un espai gastronòmic gestionat per El Ginjoler, on el públic ha pogut tastar plats elaborats amb productes presents a la fira.
