ESTRELLES MICHELIN

En directe | Gala de la Guia Michelin Espanya 2026

A partir de les 18.30 h, segueix en viu la gala de presentació de l'edició de 2026 de la Guia Michelin d'Espanya que se celebra a Màlaga

Els xefs dels restaurants que, l'any passat, van rebre la primera estrella, entre els quals Esperit Roca, Divinum i Voramar.

Els xefs dels restaurants que, l'any passat, van rebre la primera estrella, entre els quals Esperit Roca, Divinum i Voramar. / EFE

Redacció

Màlaga / Girona
