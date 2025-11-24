ESTRELLES MICHELIN
Quin restaurant gironí creus que obtindrà la primera estrella Michelin o recuperarà la que havia perdut?
A les comarques gironines hi ha quinze restaurants amb estrella Michelin
Aquest dimarts a la nit se celebra a Màlaga la gala de presentació de l'edició de 2026 de la Guia Michelin d'Espanya, en la qual s'anunciaran els restaurants que aconsegueixen la seva primera estrella a la prestigiosa Guia Vermella o bé que n'obtenen una altra i passen d'una a dues o de dues a tres. L'acte es farà a l'espai SOHRLIN Andalúcía a partir de les 18.30 hores i es podrà seguir en directe a la web de Diari de Girona.
A les comarques gironines hi ha quinze restaurants amb estrella Michelin.
Només El Celler de Can Roca (Girona) en té tres.
Amb dues hi ha Les Cols (Olot), Miramar (Llançà) i Bo.TiC (Corçà).
En tenen una Ca l'Enric (La Vall de Bianya), Massana (Girona), Les Magnòlies (Arbúcies), Empòrium (Castelló d'Empúries), Fonda Xesc (Gombrèn), Els Tinars (Llagostera), Castell Perelada (Peralada), L'Aliança 1919 (Anglès), Divinum (Girona), Voramar (Portbou) i Esperit Roca (Sant Julià de Ramis). Aquests tres darrers van obtenir l'estrella l'any passat.
Quin restaurant gironí creus que obtindrà la primera estrella Michelin?
Creus que la llista dels restaurants estrellats gironins canviarà? Quins creus que s'afegiran al prestigiós llistat? Participa a les nostres xarxes socials.
- Normal (Girona)
- Casamar (Llafranc)
- Els Pescadors (Llançà)
- El Motel (Figueres)
- Pocavergonya Bistró (Girona)
- Terram (Girona)
- El Roser 2 (L'Escala)
- Ca la Maria (Llagostera)
- Vicus (Pals)
- Es Portal (Pals)
- El Vaixell (Llançà)
- Sol Blanc (Pals)
- La cuina de Can Simón (Tossa de Mar)
- Saó (Fonteta)
- Sinofos (Girona)
- Compartir (Cadaqués)
- Dvisi (Palamós)
- Can Xapes (Cornellà de Terri)
- Dit i fet (Girona)
- Can Boix (Vilamarí)
- La Salinera (Palamós)
- Nexe (Girona)
- Candlelight (s'Agaró)
- L'Atelier Dagà Clos (Llagostera)
- La cort del mos (Palamós)
- Villa Más (Sant Feliu de Guíxols)
- Quinze ous (Les Preses)
- Cipresaia (Girona)
- Entre dos mons (Palamós)
- Pahissa del mas (Pals)
- Fontané (Sant Julià de Ramis)
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració