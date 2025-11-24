Restaurant Sol Blanc: producte ric en un masia de Pals a prop dels arrossars
En un edifici del segle XIX, Jordi Ribas i Sonia Labrador posen a la taula arrossos elaborats amb diferents varietats procedents dels voltants
Pau Arenós
Jordi Ribas i Sonia Labrador van trobar aquest refugi de pedra a Pals el 2013, després de sortir de Girona i d’una altra referència sòlida, Cal Ros.
Sol Blanc és una masia del XIX, amb un dels menjadors instal·lats al paller, que podria ser confós, per forma i altura, amb una capella. És possible que la cuina sigui avui el nou sacerdoci, amb luxúria i sense celibat. De vocacions no en falten.
En Jordi (Sant Feliu de Codines, 1976) té un criteri personal a l’hora d’esprémer la cuina catalana i debilitat pels arrossos, amb les plantacions a escassos metres de la seva residència. El proveïdor és Albert Grassot, de L’Estany de Pals, amb qui té un vincle espigat.
Sol Blanc
- Barri Molinet, 14, Pals
- Tlf.: 972667365
- Menú degustació: 85 €
- Preu mitjà (sense vi): 70 €
Arròs Badia per al sec de gambes. Bomba per al sec d’espardenyes. Carnaroli per al melós de pop. Espurna per al sec d’ànec i bolets. Baronet per al sec de calamar i pollastró. A la pregunta de per què no fa servir la mateixa varietat per a tots els secs, la resposta és que vol provar el que Grassot li proporciona. També fa servir l’Akita Komachi i el Koshikari, que no són naus imperials ni maniobres tàctiques.
El cuiner va començar a bregar molt jove per pagar-se els estudis d’hostaleria: pizzeries, càterings, càmping... «No podia anar a un gastronòmic i fer pràctiques sense cobrar», així que va buscar llocs amb paga, com el Duran de Figueres i el Miryam de l’Escala. Va ser fonamental el pas per l’Hostal Jaumet, a Torà, on va treballar amb la senyora Ramona: «Encara utilitzo les bases que em va ensenyar».
Agosarat, amb 22 anys es va fer càrrec d’un bar-restaurant a Begur, el Darnés, on va conèixer la Sonia (1975), cambrera que arribava d’Alcalá de Henares: «Soc un tio llançat. Vaig ser precoç».
El bar tirava, el restaurant, no, i ho va deixar. Pregunto per plats de llavors: «Bacallà amb samfains i llamàntol amb trompetes de la mort i guacamole». Amb el segon, ho entenc.
Va ser rodamon per establiments de la Cerdanya i del Baix Empordà, al mateix temps que la Sonia aprenia a la Torre del Remei, al Josep Maria Masó, a Can Ventura i a Sa Punta. En Jordi explica que la seva parella i sòcia té una formació més exquisida com a maître que ell a xef.
A Sol Blanc creen «la cuina de proximitat i de bon producte» que sempre han perseguir. Cultiven un hort que a l’estiu els proveeix d’entre 2.500 i 3.000 quilos de tomàquets.
Restaurant amb preus alts, treballen una matèria primera consegüent: venen els 100 grams de popets a la brasa a 135 euros, ja que en compren el quilo a 900 euros. Els esgoten. Hi ha cert públic.
L’entrada de la meva comanda és una alfombra envolvent: la carn freda de pop i cansalada viada, un mosaic que uneix porc i mol·lusc, enganxats com en unes posicions del Kamasutra.
El tàrtar de tonyina de la Costa Brava és un cru-cuinat: carns enfornades del cap i convertides en rillettes i barrejades amb ventresca, una vinagreta de mostassa i brots.
Una decepció amb els cargols bovers a la manera de Can Gall, amb sofregit i un allioli gratinat que... no hi és.
L’ànec, de 5 aglans, desossat i farcit amb carn de porc i pistatxos, cuinat a baixa temperatura unes 20 hores amb el brou dels ossos i servit amb la salsa reduïda: més platassos així.
Ah, el vi, quina gran ampolla: Casa Castillo Las Gravas 2021.
De postres, el xuixo al moment, un full de croissant de mantega farcit de crema pastissera. Va ser un gran hit a Cal Ros, que van traslladar a Pals: «Vam ser els precursors que hi hagi xuixos als restaurants».
L’arròs que demano és l’evolució del primer que van fer a Sol Blanc. El calamar, la picada d’all, el pollastró a baixa temperatura, marcat i retirat; sofregit empordanès («80% ceba, 10% tomàquet, 10% d’oli»), la varietat baronet, el fumet suau i al forn durant 14 minuts, i tornen a posar l'au. Sabor dispers i amb el gra estressat per nacarar-lo i enfornar-lo: comprenc que són operacions de logística per alliberar focs.
Del Sol groc i desbordant de l’estiu al Sol blanc i pausat de la tardor, temps en què la sega de l’arròs s'ha acabat. Aviat es comercialitzarà la collita, i torna a començar el cicle.
L’equip
Georgina Valentina, Marcos Labrador, Ducelene de Miranda, Magdalena Gallego, Rafael García i Diego Gabriel Meza.
