Dos formatges gironins, entre els millors del món
El Terracuit de la formatgeria l'Aubreda, de Sant Martí de Llémena, rep una medalla de plata als World Cheese Awards, i el Glauc de Xauxa, de les Preses, una de bronze
Dos formatges gironins, el Terracuit de la formatgeria l'Aubreda, de Sant Martí de Llémena, i el Glauc, de la formatgeria Xauxa, de les Preses, han restat guardonats en l'última edició dels World Cheese Awards, que s'han donat a conèixer a la localitat suïssa de Berna. El Terracuit ha rebut una medalla de plata en aquesta competició mundial de formatges, mentre que el Glauc se n'ha endut rebut una de bronze.
És el segon any consecutiu que la formatgeria l'Aubreda resulta guardonada als World Cheese Awards. Si l'any passat l'establiment que lideren Raquel Mora i Mariona Collell va rebre medalles d'or i de plata pels formatges Rocafesa i Toscat, aquest any el premi, en forma de medalla de plata, ha estat per al Terracuit, un formatge de llet crua de vaca, pasta cuita i un any de maduració a temperatura i humitat controlades. El Terracuit també ha rebut aquest 2025 el segell Girona Excel·lent i des de l'Aubreda en destaquen "el seu caràcter aromàtic i la seva textura fundent en boca". La formatgeria està situada al Mas l'Arbreda de Sant Martí de Llémena i forma part del projecte de productes gastronòmics L'Amant, que impulsa Isaac Parés, fundador i director executiu de l'empresa d'alimentació animal Gosbi.
Un blau "dolç i untuós"
Pel que fa al formatge Glauc, medalla de bronze als World Cheese Awards, és un formatge blau "dolç i untuós que ha esdevingut la nostra principal referència", segons asseguren des de la formatgeria Xauxa de les Preses, que va ser fundada l'any 2019 i que actualment regenta Pol Gordo. El Glauc (que ha rebut altres premis i també va tenir el segell Girona Excel·lent) és l'única referència contínua de la formatgeria, que elabora a més de manera estacional L'Altre i El Solei. Tots tres són formatges de llet de vaca, procedent d'una granja de Sant Privat de Bas.
Als World Cheese Awards d'aquest 2025 han estat guardonats uns 600 formatges procedents de l'Estat espanyol, i uns 2.500 de tot el món.
