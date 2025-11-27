Els professionals de sala visiten el Mas Fuertes de Corçà
Coneixen sobre el terreny el procés d'elaboració de l'oli i la mel
Un grup de membres de l'Associació de Professionals de Sala de Girona ha visitat el Mas Fuertes de Corçà per conèixer sobre el terreny el procés d'elaboració de la mel i de l'oli que s'hi porta a terme. Els membres de l'entitat van tenir l'oportunitat d'acostar-se als ruscs on hi ha les abelles de l'explotació, que és una de es més importants de Catalunya en l'actualitat. Igualment, van poder seguir el procés d'elaboració de l'oli des de l'arribada de l'oliva fins a l'extracció del seu suc al molí. La visita forma part del programa d'activitats que organitza anualment l'Associació de Professionals de Sala per afavorir la formació dels seus integrants.
A les instal·lacions del Mas Fuertes, els professionals de sala es van vestir amb el vestuari protector imprescindible per acostar-se als ruscs d'abelles, on els responsables de l'explotació els van donar detalls sobre el procés d'obtenció de la mel. Després, un cop retornats a les instal·lacions de l'empresa, van conèixer la manera com s'elabora l'oli, que a Mas Fuertes es fa amb les varietats argudell, corivell i arbequina.
Els professionals de sala també van poder veure les vinyes que hi ha al Mas Fuertes, amb les quals s'elaboren igualment vins negres i blancs amb raïms viognier, sauvignon blanc, garnatxa blanca, syrah, cabernet sauvignon i petit verdot.
Quan l'Associació de Professionals de Sala es va presentar en societat, l'any 2019, Laura Tejero, copropietària del Divinum de Girona assegurava que "un bon servei a la sala d'un restaurant marca la diferència". Precisament per això, entre els objectius de l'entitat hi ha "oferir assessorament tècnic a totes aquelles activitats relacionades amb la professió per tal de proporcionar els elements necessaris per a una formació continuada a tots els professionals mitjançant l'organització de conferències, cursets de formació i reciclatge, tallers, monogràfics i tastos, dirigits específicament als professionals de sala". La visita a Mas Fuertes, la de fa unes setmanes a Bencriada i a la finca Mas l'Arbreda de Sant Martí de Llémena, i altres activitats que es faran en els propers mesos, com cada exercici, responen a aquesta voluntat.
