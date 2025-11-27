Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
El restaurant de la Vall de Bianya apareixerà a l'edició de 2026 de la prestigiosa guia francesa en la categoria de Bib Gourmand
Si bé la Guia Michelin no ha concedit cap nova estrella a restaurants gironins, en l'edició de 2026 de la prestigiosa publicació francesa sí que hi haurà una novetat relativa a la restauració de la província: l'Hostal de Ca l'Enric de la Vall de Bianya ha estat inclòs en la categoria Bib Gourmand, que distingeix els establiments que presenten una molt bona relació qualitat-preu. "No tenen ni la fama ni la repercussió de les estrelles Michelin, és clar, però els Bib Gourmand, dels quals sempre es diu que són els establiments preferits dels inspectors, porten a gala tenir el favor del públic en el seu dia a dia. Són aquests llocs on un acudeix per donar-se un homenatge sense necessitat que hi hagi una ocasió especial", exposen els responsables de la guia en la seva edició digital.
L'Hostal de Ca l'Enric és un projecte que van impulsar els germans Joan, Isabel i Jordi Juncà l'estiu de 2020, arran de la pandèmia. Els Juncà van fer evolucionar la històrica fonda familiar de la Vall de Bianya fins a convertir-la en el restaurant gastronòmic Ca l'Enric, que des de l'any 2003 té una estrella Michelin (entre d'altres reconeixements). La pandèmia va obligar a tancar l'espai de banquets del restaurant i llavors els tres germans van decidir obrir-hi un restaurant més popular, l'Hostal de Ca l'Enric, amb una oferta més tradicional basada en "productes de territori i temporada", com expliquen a les xarxes socials. Amb Isabel Juncà al capdavant de la cuina, i Jair Rodríguez (la dona de Jordi Juncà, l'altre germà cuiner) a la sala, l'Hostal de Ca l'Enric ofereix un menú diari (de dimecres a divendres al migdia) per 25 euros i també la possibilitat de menjar a la carta (de dimecres a diumenges als migdia i dissabtes a la nit). L'establiment proposa guisats (de galta de porc per exemple, o peus de porc, o cua de bou...), una àmplia varietat de productes a la brasa i també arrossos, a més elaboracions de temporada com ou a baixa temperatura, patata, pernil i mongeta perona; ceps amb rovell d'ou; fideuà de costelló i bolets; escudella barrejada amb pilota trufada; carxofa confitada amb brandada de bacallà; suquet de cua de rap...
"Funciona molt bé, a la gent li agrada i pot servir més de cent dinars al dia", assegurava fa uns mesos sobre l'Hostal de Ca l'Enric Joan Juncà, el germà gran, cap de sala de Ca l'Enric, que aquest dimecres es mostrava gairebé més content per haver aconseguit el Bib Gourmand per a l'Hostal que no pas per haver mantingut l'estrella al gastronòmic.
També aquest dimecres se sabia què diu la Guia Michelin en la seva edició digital sobre l'Hostal de Ca l'Enric, el seu nou Bib Goumand: "Aquest acollidor i lluminós restaurant, aproximadament a 100 metres de Ca l'Enric, el seu germà gran llorejat, està dirigit per la xef Isabel Juncà, que aquí aposta per una cuina tradicional de temporada, amb plats més accessibles i quotidians però que no escatimen esforços a l'hora de cuidar el sabor. La carta, amb opció d'arrossos, peixos i carns a la brasa o deliciosos canelons, es complementa amb diferents suggeriments de temporada i un menú executiu econòmic els dies laborables. Recomanacions? Un plat que acaben a taula i ens ha agradat molt és l'ajoblanco amb tàrtar de seitons i maduixot".
L'Hostal de Ca l'Enric s'afegeix als sis establiments gironins que ja figuraven fins ara a la categoria Bib Gourmand de la Michelin, que va ser creada el 1997: Can Boix de Vilamarí, Can Xapes de Cornellà de Terri, Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys, Bistrot 1965 de Castelló d'Empúries i Mas Concas i La Gruta de l'Escala. En el conjunt d'Espanya hi ha 204 establiments amb aquest reconeixement, 29 dels quals l'han aconseguit ara, al mateix temps que l'Hostal de Ca l'Enric.
