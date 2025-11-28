Divinus d’Olot incorpora un espai Girona Excel·lent i llança lots de Nadal amb productes del segell
L’establiment de la plaça Rector Ferrer de la capital de la Garrotxa dedica una zona als productes distingits amb el reconeixement de la Diputació de Girona, que amplia la seva presència al territori
La botiga Divinus d’Olot ha incorporat un espai dedicat al segell Girona Excel·lent, la marca de qualitat agroalimentària impulsada per la Diputació de Girona, i presenta cistelles de Nadal formades íntegrament per productes guardonats en la convocatòria 2025-2026. "Volem posar el territori al centre de cada lot de Nadal, oferint productes que parlen de proximitat, de tradició i de l’esforç de tantes persones que treballen per preservar la identitat gastronòmica de casa nostra", asseguren des de l'establiment, que aquests dies celebra els seus cinc anys d'existència.
L’objectiu de la iniciativa és al cap i a la fi acostar al consumidor els productes agroalimentaris gironins reconeguts pel distintiu i donar visibilitat al treball dels productors i elaboradors del territori. El projecte s’emmarca en la voluntat de Girona Excel·lent d’estendre’s a nous punts de venda i establiments que aposten pel producte local i la qualitat. En aquest sentit, la diputada delegada de Girona Excel·lent, Vanessa Peiró, ha remacat que “el projecte vol acostar-se cada vegada més al consumidor, i això només és possible gràcies a la implicació d’establiments que creuen en el producte de proximitat i en la seva capacitat de generar valor”.
Espai dedicat i tastos guiats
Situada a la plaça Rector Ferrer, davant la Basílica de Sant Esteve, la botiga Divinus ha habilitat un espai on els clients poden trobar i adquirir productes distingits amb el segell Girona Excel·lent. L’establiment disposa també d’una sala de degustació, on s’organitzen tastos guiats i maridatges de vins amb productes Girona Excel·lent, configurant un punt de trobada per als amants del bon menjar i del vi.
Amb més de 3.000 referències de vins, caves, cerveses i licors i alimentació gourmet, Divinus aposta enguany per una nova línia de lots i cistelles de Nadal amb accent gironí, tant per a particulars com per a empreses. “Hem volgut que aquest Nadal tingui accent gironí. Creiem que és important potenciar els productes de casa nostra i fer que la gent els conegui i els regali amb orgull”, explica Adrià Ribas, responsable de l’establiment.
El segell Girona Excel·lent
Creat per la Diputació de Girona l’any 2014, el segell Girona Excel·lent té com a finalitat impulsar el sector agroalimentari de la demarcació i donar suport a les empreses del territori a través d’una plataforma pública i gratuïta de promoció del producte de proximitat.
Els productes distingits s’escullen cada dos anys mitjançant tastos a cegues, i els seleccionats participen en accions de promoció i comunicació per reforçar la marca gastronòmica de les comarques gironines, tant dins com fora del territori.
