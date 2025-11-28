Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Riells i Viabrea dona la benvinguda al Nadal amb una ruta de tapes

Durant sis dies diferents establiments del municipi oferiran una tapa original amb beguda per quatre euros

La tapa d'Ohana Bar.

La tapa d'Ohana Bar. / Cedida

Redacció

Redacció

Riells i Viabrea

Riells i Viabrea serà l'escenari durant els dies 28, 29 i 30 de novembre, i 5, 6 i 7 de desembre, de la ruta "Destapa el Nadal" amb l'objectiu potenciar la creativitat culinària dels bars i restaurants del municipi.

Durant aquests sis dies, els visitants podran gaudir d'una tapa original amb beguda per 4 euros i recórrer els sis establiments participants en la iniciativa, cadascun amb una proposta gastronòmica única.

Així, "Destapa el Nadal" oferirà als comensals elaboracions més senzilles, com el pa d'all amb mozzarella desfeta, a SoryPizza; carn amb salsa i xampinyons, al 9 On Sempre; i salsitxa amb patates, al Bar-Cafè El Racó.

D'altres establiments han apostat per una major fusió de sabors, com La Terrassa de Riells, amb un pa de coca romana amb pebrots escalivats, ceba caramel·litzada, salsitxes i allioli; la Granja Bar Riells i el seu torrezno de Sòria (cansalada curada de porc amb sal, all morat, pebre negre i pebre vermell de la Vera), acompanyat d'una llesca de pa amb allioli; i les mandonguilles de vedella amb salsa de cava o carn de magre de porc amb salsa d'el Celler de Riells.

La tapa que oferirà la Terrassa de Riells,

La tapa que oferirà la Terrassa de Riells. / Cedida

En acabat, Ohana Bar s'ha decantat per tapa gurmet amb base de pasta de full farcida amb encenalls de pernil ibèric, rodanxa del mateix pernil, cruixent aperitiu de formatge emmental i all, i croqueta casolana de pernil ibèric.

Paral·lelament, el públic podrà participar en el sorteig d'una panera amb productes artesans de la Fira de Nadal 2025. Per entrar-hi, cal fer-se una fotografia gaudint de la tapa i publicar-la a Instagram, etiquetant a l'ajuntament Riells i Viabrea i utilitzant els hashtags #firanadalriv i #destapariv.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents