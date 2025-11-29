El càtering del Molí de l’Escala triomfa als Premis Ondas
Un equip de 80 persones liderat pel xef Jordi Jacas va servir l'àpat posterior a la cerimònia als més de 500 assistents
Els aliments gironins hi van tenir un protagonisme destacat, amb anxoves de l'Escala, arròs de Pals, vedella criada a Girona, formatges, embotis...
L’essència de la cuina empordanesa ha aterrat aquesta setmana al Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb motiu de la 72a gala dels Premis Ondas. Ho va fer de la mà del restaurant el Molí de l’Escala, que va ser l’encarregat d’oferir el càtering de l’esdeveniment a més de 500 comensals.
La preparació per a un acte d’aquesta dimensió comença per «analitzar el seu format», explica el xef i propietari del Molí, Jordi Jacas: «Això ens ajuda a decidir el format i estructura del càtering, i el nombre de treballadors que necessitarem». A continuació, decideixen com organitzaran el contingut gastronòmic: «En el cas dels premis, teníem clar que volíem representar el territori».
El càtering ofert pel restaurant als assistents a la gala del dimecres 26 de novembre va estar format per tres snacks; vuit aperitius, com anxoves de l’Escala amb tòfona, canelons rostits i foie amb reducció de tòfona; i tres bufets formats per formatges i embotits del territori, entre els quals de Can Roca de Ventalló, a més d’arròs de Pals amb verdures i bolets de temporada, i un showcooking que va servir un steak tartar de filet de vedella Angus criada a Girona.
Tot plegat, coronat amb una selecció de postres d’autor, com el mini cornet de xocolata blanca i crema de maracujà, la cheesecake amb tomàquet i alfàbrega i el bombó de gelat de gerds i xocolata negra.
La preparació del càtering, que va mobilitzar 80 professionals, es va realitzar al Molí, explica Jacas, per després acabar de rematar els plats al mateix Liceu. Pel que fa a volums de menjar utilitzats, Jacas calcula que es van fer servir 30 quilograms d’arròs, 20 filets de vedella de Girona i 10 quilograms de formatge i 10 més d'embotit, respectivament.
«El repte principal va ser el fet que era un esdeveniment molt gros per a un espai petit de bufet, i amb comensals d’alt nivell», afirma el xef, afegint que «també havíem d’anar amb compte d’encaixar la nostra proposta gastronòmica amb l’acte».
Al final, el Molí va superar el desafiament amb nota: «Vam tenir molt bona rebuda, ens van felicitar tan comensals com gent de l’organització». Per a Jacas, formar part d’aquesta gal·la «és un honor»: «Vam voler que cada mos transmetés l’esperit dels Premis Ondas: qualitat, talent i emoció compartida».
Sobre el restaurant
Amb 25 anys d’experiència, el Molí de l’Escala s’ubica en una masia rehabilitada de 23 segles d’història, des d’on ofereix una cuina catalana contemporània i moderna basada en «un equilibri perfecte entre els productes de proximitat, la qualitat i la creativitat».
A banda dels Premis Ondas, el servei de càtering del Molí també es pot trobar a la Llotja de l’FC Barcelona i de l’Auditori de Girona. D’altra banda, també duen a terme serveis per empreses i casaments: per exemple, el 2018, es van encarregar de la proposta gastronòmica de les noces del germà d’Elon Musk, Kimbal Musk, el 2018.
L’establiment també compta amb un hotel amb nou habitacions i una piscina.
