"L’Escudella de Palamós”, el nou plat mariner creat al municipi, s'estrena als restaurants
Sis establiments l'oferiran a les cartes en una campanya gastronòmica que va començar dissabte i acaba el 14 de desembre
"L'Escudella de Palamós", ja té recepta
L'Escudella de Palamós, el plat creat al municipi de forma col·laborativa (pescadors, cuiners, peixaters i palamosines) s'estrena a les cartes de sis restaurants en la primera campanya gastronòmica centrada en aquesta recepta. Des de dissabte i fins al 14 de desembre diversos establiments oferiran a la carta el nou plat de cullera de tradició marinera. La recepta creada pretén donar valor a espècies amb menys sortida comercial de la llotja.
En total el serviran sis restaurants del municipi —Altamar, Arcada, Can Blau, Can Quel, Entre Dos Mons i El Nàutic—. Durant aquestes setmanes incorporaran la recepta a les seves cartes, elaborant-la amb el seu propi toc personal, però mantenint els elements que defineixen el plat: un brou mariner, peixos de la llotja i una reinterpretació de la tradicional “pilota”.
La iniciativa és fruit del treball impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Palamós, en col·laboració amb l’Espai del Peix, i s’emmarca en el reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. El municipi vol reforçar així la seva aposta per liderar projectes gastronòmics vinculats al seu patrimoni mariner.
Una recepta de cuiners, pescadors i peixaters
“L’Escudella de Palamós” va ser elaborada el mes de març de manera col·laborativa, amb la participació de cuiners i restauradors, però també de pescadors, peixaters i palamosines —moltes d’elles filles i dones de pescadors— que han aportat el coneixement tradicional de les sopes de peix fetes històricament a les llars del municipi. La recepta és hereva d’aquest llegat i alhora incorpora tècniques actuals i producte local de valor.
La base del plat és un brou de peix fet amb espècies de sopa de la llotja, com el sorell, el rap, els rafets, els penegals o el congre, cuinat amb verdures de temporada.
El “peix d’olla” combina espècies com el lluç o la maire, el penegal, la cua de rap, els gatets, així com escamarlans i la gamba de Palamós.
Finalment, l’escudella s’acaba amb fideus i mongeta, i incorpora una canana farcida de peix que reinterpreta la “pilota” tradicional de l’escudella catalana, aportant-hi un toc mariner que li confereix identitat pròpia.
De recepta local a distintiu gastronòmic
La creació d’aquest plat es va iniciar a principis d’any, amb tallers a l’Espai del Peix on els agents implicats van definir ingredients i metodologia. Durant la primavera es va validar la versió definitiva de la recepta, que ara arriba al públic general a través d’aquesta campanya.
Amb “L’Escudella de Palamós”, el municipi vol donar valor a espècies amb menys sortida comercial, reforçar la identitat gastronòmica local i continuar ampliant la seva oferta culinària amb propostes autòctones basades en producte de mar.
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
- Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7
- Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà
- José Sacristán, Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Mercè Arànega, al Teatre de Salt el 2026