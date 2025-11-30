Les galetes amb segell de qualitat que homenatgen el doctor Codina
El pastisser Marc Armela de Ca l'Armela és el creador de Quimets, una pasta dolça de la Cellera de Ter distingida com a "galeta singular" pel segell Girona Excel·lent
La història de les galetes Quimets neix d’un homenatge a una persona molt admirada a casa seva, a La Cellera de Ter. El pastisser Marc Armela, de Ca l’Armela, va crear aquest producte singular l’any 2018, coincidint amb la celebració del 150è aniversari del naixement del doctor Joaquim Codina, metge, botànic i una figura cabdal en la història de la micologia. Conegut popularment com “el senyor Quimet”, el seu llegat va inspirar el pastisser a elaborar una galeta que evoqués el món vegetal i l’entorn natural que definien el doctor.
La proposta era clara: calia crear una galeta especial que recordés el vincle del doctor Codina amb la natura. Així va néixer Quimets, una pasta de te aromàtica elaborada amb romaní, matafaluga, fonoll i taronja confitada. El seu sabor és inconfusible: “Només d’ensumar-la ja desprèn olor d’herbes, i a la boca les notes amb intensitat”, apunta Armela. Segons explica, l’objectiu era “fer una galeta diferent, especial”, una recepta que s’allunyés de les fórmules habituals.
Segell Girona Excel·lent
La singularitat de la galeta no va passar desapercebuda. L’any 2023, Ca l’Armela va presentar la seva creació al jurat Girona Excel·lent, que la va reconèixer com a "galeta singular" i la va distingir amb aquest segell de qualitat de la Diputació de Girona Per a Armela, el motiu del premi és degut a la seva “peculiaritat”, una galeta on les herbes “s’hi noten molt, i això la fa especial”.
Les galetes Quimets es poden adquirir a la botiga de Ca l’Armela, al centre de la Cellera de Ter, a la plaça de la Vila 16, i també en alguns mercats en els quals el mateix pastisser participa puntualment. Tot i que encara no compta amb una xarxa de punts de venda, el producte desperta interès allà on es presenta.
Fundada el 2016, la pastisseria Ca l’Armela elabora pastisseria, brioixeria i pa artesanal, i disposa d’una petita terrassa per degustar-hi els seus productes. Quimets és avui un dels símbols de l'establiment: un producte que uneix la tradició i la creativitat per homenatjar una de les icones del poble.
