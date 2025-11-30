Origen Empordanet llança una campanya per reivindicar el producte local i la feina dels productors
La marca agroalimentària presenta posa en valor el producte local, reforça l’economia del territori i dona visibilitat als productors de l’Empordanet
La marca agroalimentària Origen Empordanet, creada en el marc del Pla Estratègic de desenvolupament local i ocupació dels municipis de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret, ha presentat la nova campanya de comunicació: “Origen Empordanet, motius per omplir-nos la boca”. La iniciativa vol posar en valor la feina de pagesos, ramaders, artesans i elaboradors de la zona, i alhora convidar la ciutadania a consumir productes de proximitat, de qualitat i amb identitat pròpia.
La campanya destaca la riquesa i diversitat del sector primari del territori i la implicació dels seus productors, molts dels quals obren les portes de camps, granges i obradors per mostrar el seu dia a dia a través de visites, tastos i tallers. L’experiència, tant per al públic local com per als visitants, vol reforçar el vincle amb l’origen del producte i amb la cultura gastronòmica de l’Empordanet.
La iniciativa ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona i reafirma el compromís dels municipis participants amb el desenvolupament local i la dinamització econòmica vinculada al sector agroalimentari.
Una marca col·lectiva
Origen Empordanet és una marca col·lectiva que identifica i promociona els productors agroalimentaris dels sis municipis implicats. Nascuda dins el Pla Estratègic Empordanet, té la voluntat de reforçar l’economia local, preservar l’autenticitat del territori i impulsar un consum responsable i sostenible.
La campanya reivindica que, a l’Empordanet, hi ha professionals que “ho donen tot” per oferir productes d’alta qualitat: formatges artesans, hortalisses acabades de collir, mel de proximitat, oli verge extra, vins amb caràcter i un ampli ventall d’elaboracions que defineixen la personalitat gastronòmica de la zona.
Tres motius per consumir producte local
Amb un to proper, emocional i també reivindicatiu, el missatge de la campanya gira al voltant de tres raons per apostar pel producte local:
- Pels sentits, perquè la frescor i la proximitat ofereixen una experiència gustativa incomparable.
- Per sentit comú, perquè consumir producte local reforça l’economia del territori i fomenta un model sostenible.
- Per un contrasentit, en clau irònica, com a reacció al consum globalitzat que sovint ignora el producte de quilòmetre zero.
La campanya inclou un vídeo de llançament que dona veu i visibilitat a diversos productors i que transmet l’essència del projecte: autenticitat, esforç i orgull de territori. La web Visit Empordanet ofereix també un directori complet dels productors que formen part de la marca.
