El Provençal: productes làctics de tota la vida i sense complicacions
Iogurts de maduixa i avellanes, crema de xocolata, flams, pastís de formatge i un mató premiat amb el segell Girona Excel·lent formen part del catàleg d'aquesta granja de Riudellots de la Selva
L'empenta del matrimoni format per Eva Farrando i Jaume Bosch Torrent ha fet evolucionar i ha diversificat un negoci que va arrencar a finals del segle XVIII amb la producció i venda de llet
Amb una envasadora de segona mà i mínims coneixements sobre l'elaboració de productes làctics, el matrimoni format per Jaume Bosch Torrent i Eva Farrando van donar la volta al negoci de la granja El Provençal. El que des de finals del segle XVIII era un negoci dedicat exclusivament a la producció i venda de llet, tot plegat en el marc de l'antic Mas Fàbregas de Riudellots de la Selva, a partir del 2013 va iniciar el camí per a diversificar els seus productes fins a oferir des de iogurts fins a gelats, flams i mató, aquest darrer premiat amb el segell Girona Excel·lent.
Com en tota història, cal començar a explicar-la des de l'inici. Eva Farrando era una "noia de ciutat", en les seves pròpies paraules, fins que va conèixer Jaume Bosch Torrent. "Em va dir que comencés a venir a casa seva, que la seva mare m'ensenyaria a munyir les vaques", explica entre riures, tot remarcant l'empenta i força de treball que definien el caràcter de la seva sogra. Braç a braç, les dues dones van acabar portant elles soles la sala de munyir, mentre Farrando s’anava a adaptant a la vida del món rural: "Amb ganes d'aprendre, tot es pot". Tanmateix, a inicis dels 2000 i fruit de les obres de desdoblament de l'N-II, la família va haver de deixar el Mas Fàbregas i traslladar-se a les instal·lacions de la granja El Provençal, també a Riudellots.
Aquest canvi d'ubicació va anar acompanyat, explica Farrando, d'una fam de "diversificar" la producció, motivada per diferents raons: "La llet ens la compraven per quatre rals, i volíem tenir un valor afegit". Amb l'ajut d'un tecnòleg, un primer pasteuritzador i una envasadora de segona mà, que "quan no li fallava una cosa, era una altra", van començar a crear diferents sabors de iogurts, fent cas de les demandes de la clientela i "experimentant". Van aconseguir un iogurt tradicional "molt poc àcid, no li cal sucre per menjar-ne", que han anat combinant amb bases de maduixa, mandarina, avellana, kiwi i taronja, ratafia i aranyons.
El 2014, amb una millor maquinària, van donar el tret de sortida a la creació de formatges: actualment, la granja compta amb La Flor del Provençal, amb l'herbacol com ingredient estrella; el formatge curat amb ratafia elaborada al volcà de la Crosa; i un tercer amb base de tòfona.
La línia de productes es completa amb pastissos de formatge, flam de recuit i crema de xocolata, quefir, batuts i mató, aquest darrer amb el segell Girona Excel·lent. Els estius, a més, ofereixen gelat artesanal, mentre que per Nadal es proposen crear un producte diferent cada any: "Ara tenim a la venda lioneses farcides de mató, amb cobertura de xocolata negra". Tot plegat, gènere fet a partir de llet sense additius i ofert a preus assequibles, tant a la seva botiga en físic, ubicada a la mateixa granja, com a través de la seva pàgina web.
Un negoci a petita escala
L'èxit d'El Provençal es veu reflectit en la seva clientela fidel, tant per la banda de petits comerços com particulars, i en la producció constant, arribant als 5.000 iogurts per dia. Amb tot, Farrando remarca que no tenen intenció de créixer, ni en nombre de caps de bestiar (actualment tenen 300 vaques), ni venent a grans superfícies: "Som pagesos petits i no volem complicacions". També estan contents amb la línia de productes actual: "A vegades el meu home diu, si fem un producte nou hem de deixar els altres, però no podem pas fer-ho. Tampoc els traurem, perquè la gent, quan estan acostumats a una cosa, no els treguis el caramel de la boca".
En la mateixa línia, si bé Farrando admet que els processos de producció s'han automatitzat, i també compten amb l'ajuda del seu fill i alguns treballadors, "encara hi ha molta feina manual": "Tapar les ampolles i posar les etiquetes manualment, per exemple". L'ànim de mantenir el negoci a petita escala també ve motivada per l'abundant burocràcia que han de gestionar: "Jo dic que fer de pagès avui dia és com tenir carrera, per la quantitat de papers que es necessiten".
