Cafès Cornellà posa a prova l’habilitat dels baristes amb una nova edició del concurs La Tassa d’Or
Anduher Reyes, de Madrid, es va imposar en una final on les comarques gironines van estar representades per Jordi Garcia, d’El Taller Dolç de Sarrià de Ter; Andrea Alonso, d’Ohkey Foods de Girona; i Fei Huang, del Bar Carihuela de Salt
La rapidesa a l'hora de preparar cafès i el nivell de creativitat elaborant latte art són algunes de les competències que s'han valorat en la divuitena edició de la Tassa d'Or, el concurs organitzat per l'empresa gironina Cafès Cornellà que posa a prova les habilitats de baristes d'arreu d'Espanya.
L'edició d'aquest any de la competició va començar amb una primera fase digital, a través de la qual els aspirants van haver de desenvolupar la seva pròpia campanya online per aconseguir el suport del públic. A través d'un jurat professional, es van seleccionar 20 semifinalistes, cinc dels quals, per votació popular, van ser elegits com a finalistes. I aquests sí que es van veure fa uns dies les cares de manera presencial, a les instal·lacions de Cafès Cornellà a Fornella de la Selva, per a les proves definitives.
El primer repte, sota el nom Batalla de Lattes Llet Nostra, va consistir en duels d'u contra u en format eliminatori, on es va puntuar la qualitat visual del latte art (emulsió, simetria, contrast i definició del dibuix). A continuació, a la Prova de Velocitat Alpro es va desafiar els competidors a preparar el màxim nombre possible de tallats i cafès amb llet en quatre minuts. La Competició Barista, tercera i darrera prova, va consistir a elaborar tres espressos i tres capuccinos, puntuant tant el procediment (dosificació, premsat i consistència) així com el resultat sensorial i visual, la textura i temperatura de la llet, i l'experiència de servei al client.
Les proves van deixar com finalistes Jordi Garcia, d'El Taller Dolç de Sarrià de Ter; Andrea Alonso, d'Oh Key Foods de Girona; Fei Huang, del Bar Carihuela de Salt (que va ser el guanyador de la Batalla de Lattes Llet Nostra) i Roselyn Erna, de Rosebelle Café, de Barcelona, que va guanyar la Prova de Velocitat Alpro. I el vencedor absolut i per tant mereixedor del guardó al Most Valuable Barista (MVB) 2025 va ser Anduher Reyes, de Sense Specialty Coffee & Brunch, de Madrid.
En un comunicat, Cafès Cornellà agraïa "la implicació de tots els col·laboradors, així com la professionalitat del jurat i els jutges tècnics que han fet possible la fina", i reconeixia "l’esforç de tots els participants per mantenir viva la cultura barista i l’excel·lència en cada tassa".
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: 'Ja n'hi ha prou!
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?