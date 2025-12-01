Del volcà a l'ampolla: Sant Aniol, una aigua única a tota la Península Ibèrica
La marca presumeix de tenir una aigua de puresa singular que ha enamorat als restaurants més prestigiosos, tant catalans com d'arreu el món
A més de 120 metres de profunditat i amagat al cor de la Zona Volcànica de la Garrotxa, formada fa entre 10.000 i 700.000 anys, es troba l'aqüífer de Sant Aniol de Finestres, des d'on es filtra aigua a través de capes de lava sedimentada i roques. Aquest procés natural aporta a l'aigua una puresa i qualitat que la fan única en tota la Península Ibèrica; aquesta aigua tan especial arriba a la boca del consumidor a través de la marca Sant Aniol.
Amb una trajectòria de 32 anys, l'empresa fundada per la família Bassols té la seva planta embotelladora a Can Talleda, un paratge de Sant Aniol envoltat de naturalesa que el director general i CEO de la marca, Andreu Galindo, defineix com a "bucòlic i molt especial". Galindo va prendre possessió del seu càrrec fa dos anys i amb un lema marcat: "Si el producte no té diferències, busca-les, i, si en té, explica-les i posa-les en valor".
"Amb els vins o amb els caves pots compartir mercat, amb l'aigua normalment no. És binaria, o hi ets tu o hi és un altre", argumenta. Així, en el cas de Sant Aniol, s'afanya a enumerar els beneficis que la filtració volcànica aporta a la qualitat de l'aigua, començant per un "equilibri de minerals essencials òptim": "Tébicarbonats, que afavoreixen la funció digestiva; calci, per als ossos; i magnesi, que ajuda el sistema nerviós". A banda, també parla d'una composició "baixa en sodi" que "la fa apta per a qualsevol mena d'edat, des de nadons fins a gent gran".
Unes qualitats aportades per un curs natural de l'aigua en el qual l'empresa no vol ni pot intervenir, només realitzant "més de 50 controls diaris", explica el director d'operacions, Xavier Aurich. "Ja que no li podem fer cap tractament, la contrapartida és fer analítiques i assegurar-te que sempre surt en les mateixes condicions". Aurich remarca que "la qualitat s'ha mantingut estable els darrers anys" i que la ubicació de l'embotelladora també suposa un benefici: "Estem en un entorn protegit, lliure de contaminacions".
Nova estratègia i disseny
La qualitat de l'aigua els ha valgut diferents reconeixements, com el segell Girona Excel·lent, i fama dins del món gastronòmic, que suposa el "65% de les nostres vendes". Així, Sant Aniol és present a restaurants com Disfrutar, Les Cols i La Moixina, i en països com Japó, Regne Unit, Aràbia Saudita, Kuwait i Austràlia, entre altres.
La mentalitat "qualitat per sobre de quantitat" ha estat un dels eixos de la nova estratègia que Galindo ha volgut desenvolupar els darrers dos anys. Fruit d'aquesta manera de fer, el director general concreta que "hem reduït en un 30% el volum de producció": actualment, la planta genera 30.000 ampolles al dia, un 60% en format retornable i el 100% reciclables. "Som una empresa relativament petita. Si ens demanen que els subministrem i entren en els nostres paràmetres de coherència amb l'estratègia, no tindrem cap problema", remarca el director.
D'altra banda, també han eliminat "operacions no rendibles", com, per exemple, la proposta de moure la marca al sector cosmètic amb la creació d'una aigua micel·lar.
Tot plegat ha anat acompanyat d'un nou disseny per a l'envasament de les ampolles, creat per Martín Azúa i amb el proper volcà de Santa Margarida com a símbol principal del logotip, juntament amb una textura que evoca les formes de les pedres volcàniques.
