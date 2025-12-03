Descobreix els quatre nous Solets Repsol a les comarques gironines
Aquest reconeixement de la Guia Repsol ha atorgat 26 noves distincions a Catalunya, que suma un total de 511
A l'inici de l'època més dolça de l'any en la que les pastisseries estan en el seu moment de glòria, els experts de la Guia Repsol han reconegut 26 nous Solets de Nadal a Catalunya, que en total ja compta amb 511 locals premiats amb aquesta distinció. A les comarques gironines, quatre establiments -entre ells dues pastisseries-, han estat reconeguts amb aquest guardó:
- La pastisseria Callís, a Olot
- L'enoteca Els Barrils, a L'Escala
- El restaurant Mirador de Can Pi, a Girona
- La pastisseria Serra, a Palafrugell
Aquests guardons se sumen al reconeixement de cinc Solets que la Guia Repsol va atorgar a l'estiu: els restaurants Braseria Pini de Tossa de Mar, La brasa de Can Miquel a L'Escala, Can Llissa a Colera i Mas Pou a Palau-Sator, i la fàbrica de cervesa Doskiwis Brewing de Rupià.
En tot Catalunya s'han premiat els següents establiments: A Barcelona, Mervier Canal, Xarcuteria La Pineda, 22:22 Cultura Dolça, Aspic Home, Xurreria Trebol, el Convent de Santa Maria de Jerusalem, Museu de la Xocolata, La Campana i L’Atelier, a Barcelona, i Pessic pastisseria, a La Garriga. A Lleida: Torrons Fèlix, a Agramunt; La Cabana d’en Geli, a Solsona; J. Moreno, a Lleida, i Selecte Wine, a Guissona. I a Tarragona: Kabbalah Restaurant, a Falset; Bar Al Padrí, a Tarragona; Casa Nostra i La Font del Ferro, a L’Espluga de Francolí; Manel, a Torredembarra; Cal Xixonenc, a Montblanc; La Providència, a Valls, i Les Palmeres, a Alcanar.
A cada racó del país
El nou llistat compta amb més de 300 establiments a tot el país, que com a novetat d'enguany també ha premiat congregacions religioses per les receptes centenàries heretades de les seves germanes. Una de les congregacions és a Catalunya, al convent Santa Maria de Jerusalem de Barcelona.
Amb aquesta tretzena edició, ja són més de 5.000 els locals distingits amb aquest reconeixement: cafeteries, bars, restaurants, locals de menjar ràpid, enoteques, gelateries i terrasses de tot el territori nacional apareixen a les llistes de les recomanacions assequibles i amb encant segons els experts de la Guia Repsol.
Els Solets van néixer amb l'objectiu de defensar l'hostaleria amb un equip de gastrònoms repartits per tot el territori espanyol que busquen contínuament el reconeixement dels llocs més especials de cada racó del país. Els locals reconeguts amb un Solet, així com els Sols Repsol, es troben a la disposició de tothom a través de l'aplicació i la web de Guia Repsol.
