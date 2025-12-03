L'aposta per la identitat de la poma empordanesa assegura a Mooma un nou guardó
El negoci familiar ha rebut el VI Premi Alimentem el Món, també per la seva promoció del consum local i sostenible
Transformar la poma de l'Empordà en un producte divers i amb identitat pròpia, a més de promoure el consum local i sostenible, han estat els motius pels quals la sidreria Mooma ha guanyat el VI Premi Alimentem el Món del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya.
El guardó, que té com a objectiu reconèixer aquelles persones i entitats del sector agroalimentari implicades en la transició cap a un model de producció més responsable amb el planeta, també ha valorat la combinació de "tradició i innovació agroecològica" del negoci empordanès, a més de la seva "ferma aposta per l'economia circular".
Mooma, encapçalada per la tercera generació familiar, va crear la primera sidra catalana el 2016. Paral·lelament, també elabora sucs monovarietals de poma de quatre tipus diferents (Gala, Pink Rosée, Fuji i Granny Smith), vinagre de sidra, compota, confitura i deshidratats de poma, tot plegat a partir de les seves pròpies collites. Els seus productes es poden trobar a la sidreria-restaurant Mas Saulot, a Palau Sator.
