Els formatges locals protagonitzen la nova Mostra Gastronòmica de la Garrotxa
Restaurants i formatgers uneixen forces per oferir fins al set de desembre un plat especial al voltant d'aquest làctic
Sota el lema "la Garrotxa més formatgera", l'Associació d'Hostalatge de la comarca ha impulsat una nova edició de la Mostra Gastronòmica, posant l'accent en un sol producte: els formatges elaborats al territori. Per celebrar i potenciar aquest producte, els restaurants membres de l'Associació han col·laborat cadascun amb un formatger local per crear un plat especial, que es podrà tastar fins al set de desembre.
Un dels restaurants participants, el Bar-Hostal del Sol, s'ha decantat per oferir la seva tradicional taula de formatges amb una petita variació, explica el seu propietari, Jordi Fajula "Normalment tenim formatge de diferents parts de Catalunya, però per la Mostra només n'hem inclòs de la Garrotxa. També hem millorat la presentació i afegit les típiques melmelades i fruits secs". El també vicepresident de l'Associació concreta que la taula està formada pel formatge d'ovella de Mas Farro; el brie de Cal Vigata; el formatge de vaca ecològic de Molí del Perer; i el manyac de la Xiquella.
El plat es completa amb el glauc blau de La Xauxa, obrador nascut de la mà de Pol Xauxa el 2019 i on s'elaboren formatges amb llet crua de vaca. Per a Xauxa, la Mostra suposa un pas més per a "donar-se a conèixer" i reafirma el compromís "continuo" de l'Associació d'Hostalatge de potenciar el producte local.
Els fesols de Santa Pau o la patata mora de la Vall d'en Bas han estat els protagonistes d'edicions passades de la Mostra. Decidir-se pel formatge enguany no ha estat coincidència, explica Fajula: "Fa vuit anys només teníem dos productors, i ara més de vint. Volíem donar-hi valor". Per la seva banda, Xauxa afegeix que "gran part de la llet que s'utilitza per fer formatges prové de la Garrotxa", fent d'aquest làctic un producte 100% quilòmetre zero.
