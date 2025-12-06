Transgourmet culmina a Peralada el seu primer concurs de Joves Xefs
Marga Manucharyan, de l’Escola Superior d’Hostaleria Vedruna Pro, s'imposa en la final del certamen amb una escudella i carn d'olla
El jurat que va avaluar els cinc finalistes el formaven els cuiners Sergio i Javier Torres (Cocina Hermanos Torres) i Javi Martínez (Castell Perelada)
"La cuina és un ofici dur, que necessita esforç i passió, i hem de donar suport a la gent jove que s'hi vol dedicar". Lluís Labairu, director general de Transgourmet Ibèrica, justificava amb aquestes paraules la decisió de l'empresa amb seu a Vilamalla de posar en marxa fa uns mesos la primera edició del concurs "Transgourmet Joves Xefs", la final del qual s'ha celebrat aquesta setmana al Castell de Peralada.
Cinc finalistes elegits entre candidats procedents de les diferents escoles d'hostaleria de Catalunya van cuinar un plat que va ser avaluat per un jurat format per tres cuiners de categoria: Sergio i Javier Torres, del restaurant Cocina Hermanos Torres de Barcelona, amb tres estrelles Michelin, i Javi Martínez, de Castell Perelada, amb una estrella. "Ha estat molt difícil elegir perquè hi havia molt nivell i molt equilibri entre els cinc finalistes", va explicar Martínez després que s'anunciés el veredicte: el triomf va ser per a Marga Manucharyan, de l’Escola Superior d’Hostaleria Vedruna Pro de Barcelona, que es va endur el primer premi gràcies a la seva reinterpretació de l'escudella i carn d’olla.
La primera edició de “Transgourmet Joves Xefs” va començar el setembre passat, amb l’obertura de les inscripcions per a les escoles d’hostaleria de Catalunya. Cada centre va presentar un estudiant, enviant una recepta original acompanyada d’una fotografia. D’entre totes les candidatures, el jurat va seleccionar els deu semifinalistes, que van visitar un centre Gros Mercat per abastir-se dels productes necessaris per a la preparació del plat, que van executar en directe al Gastronomic Forum Barcelona, a principis de novembre. Els cinc millors van accedir a la final de Peralada.
Sabors i equilibri
I entre aquests cinc, que en la final a l'espai Mirador Petit del Castell de Peralada van disposar de dues hores de feina als fogons per elaborar una versió d'un plat tradicional de la cuina catalana, el primer premi va ser per a Marga Manucharyan, que va fer una escudella amb el seu caldo, la carn i les verdures. "Ha sorprès per la seva acurada elaboració, intensitat dels seus sabors i la combinació equilibrada entre ingredients", proclamava el veredicte del jurat, que va avaluar aspectes com el sabor, la presentació, la tècnica, la reinvenció de la tradició, l’aprofitament del producte i l’organització a la cuina.
Els germans Torres, encarregats amb Labairu de lliurar el premi a la guanyadora, van assegurar un cop conegut el veredicte que “fem de jurats tres o quatre vegades cada any, i feia temps que no presenciàvem un nivell tan elevat, i en aquesta ocasió liderat per dones, a més. Els plats i els sabors ens han sorprès molt, i veure una generació amb tant talent ens convida a mirar el futur de la gastronomia amb optimisme”.
L'orgull de Transgourmet
Lluís Labairu expressava per la seva banda, en la cloenda de l'acte, l'orgull de Transgourmet Ibèrica per liderar un concurs dedicat a les joves promeses de la cuina: “Aquest sector necessita passió, i avui hem vist plats que són el resultat d’un somni complert. El nostre compromís és acompanyar les noves generacions perquè puguin continuar creixent”. "Hem de donar suport a la gent jove, perquè aquest és un ofici clau en el qual o ho sents i t'agrada molt o no és possible complir amb l'esforç que requereix", afegia el director general de l'empresa amb seu a Vilamalla.
Marga Manucharyan, guanyadora d’aquesta primera edició de "Transgourmet Joves Xefs", es mostrava molt satisfeta del triomf i reconeixia la feina que havien fet els altres participants en la final. Ha rebut entre d'altres premis un trofeu i una estada a la cuina del restaurant dels germans Torres. Els altres finalistes també han rebut diversos premis, entre els quals la possibilitat de fer estades a Cocina Hermanos Torres o a Castell Perelada. Igualment van rebre reconeixements els tutors dels estudiants, i les seves escoles.
El segon lloc en el concurs va ser per a Ona Sendra, de l'Escola d’Hostaleria i Turisme de Barcelona, que va cuinar un ravioli de tardor; la tercera va ser Inés Martino, de l'Institut de Gastronomia de Barcelona, amb botifarra de mar amb carxofes; el quart va ser Albert Pérez, de l'Escola d’Hostaleria i Turisme de Cambrils, amb romescada de mar i muntanya; i en cinquè lloc es va classificar Marta Rueda, de l'Escola d’Hostaleria d’Osona, amb un caneló de mar i muntanya.
Com expliquen els responsables de l'organització "amb aquest certamen, Transgourmet reafirma el seu compromís amb la formació, el talent jove i l’impuls de la gastronomia com a motor cultural i professional, amb l’objectiu d’expandir el concurs en futures edicions a escoles d’hostaleria de tot Espanya".
