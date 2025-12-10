Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Neix el passaport d’oleoturisme de la DOP Oli de l’Empordà per descobrir els trulls del territori

La iniciativa, que es presenta coincidint amb l’arribada de l’oli nou, convida a visitar tres trulls i ofereix descomptes exclusius als participants

Oli de l'Empordà en una imatge d'arxiu.

Oli de l'Empordà en una imatge d'arxiu. / DdG

Redacció

Redacció

Figueres

La Denominació d’Origen Protegida Oli de l’Empordà ha estrenat el seu primer passaport d’oleoturisme per apropar el públic al món de l’oli a través de visites guiades a diferents trulls del territori. La proposta es dona a conèixer en el marc de la presentació de l’oli nou, que tindrà lloc aquest dissabte 13 de desembre a la plaça de l’Ajuntament de Figueres.

El passaport, amb una validesa de sis mesos des de la primera visita, permetrà segellar l’estada a tres productors emblemàtics de la DOP: Or de l’Albera (Agullana), ADN Argudell (Espolla) i Empordàlia (Pau). A través d’aquest recorregut, els visitants podran descobrir de prop el procés d’elaboració de l’oli d’oliva verge extra i conèixer la singularitat de les varietats autòctones de l’Empordà. A més, cada segell donarà accés a descomptes exclusius a les botigues dels trulls participants.

La iniciativa s’emmarca en la voluntat de la DOP d’impulsar el turisme vinculat al producte local i reforçar el vincle entre paisatge, tradició i gastronomia. Segons la denominació, el passaport és una manera de valorar la qualitat de l’oli empordanès i, alhora, dinamitzar el territori a través d’experiències que expliquen la feina dels productors.

Música i tasts gastronòmics

La presentació de l’oli nou a Figueres inclourà també música en directe i un tast especial de bombons de xocolata amb sal i Oli de l’Empordà. La nova collita es donarà a conèixer també a Girona el dissabte 20 de desembre al Mercat del Lleó.

900 hectàrees adscrites a la denominació

L'oli d'oliva verge extra de la denominació és un oli elaborat a partir de les tres varietats autòctones i exclusives de la zona DOP (argudell, curivell i llei de Cadaqués) i una varietat tradicional (arbequina) que es conrea en la zona des del segle XVIII.

Notícies relacionades i més

La varietat argudell és la majoritària i la que dona la personalitat a l'oli. Actualment, unes 900 hectàrees estan adscrites a la denominació. La zona de cultiu es concentra en terrenys de sòls pobres: la serra de l'Albera i la serra de Rodes, al nord; i el Montgrí i les Gavarres, al sud. 

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
  2. Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
  3. Imprudència a Girona: Un 'influencer' intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya
  4. Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
  5. L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
  6. Catalunya declara l’emergència per la pesta porcina africana
  7. L’ascens de Kave Home: multiplica per 150 la facturació i se situa entre les empreses que més creixen d'Europa
  8. Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes

La ruta "Anem a buscar el Tió" ja es pot fer fins diumenge de manera lliure a Can Pere Tià

La ruta "Anem a buscar el Tió" ja es pot fer fins diumenge de manera lliure a Can Pere Tià

Traslladen la mandíbula de Banyoles de la farmàcia Alsius fins al nou Museu Arqueològic

Traslladen la mandíbula de Banyoles de la farmàcia Alsius fins al nou Museu Arqueològic

Les imatges del trasllat de la mandíbula de Banyoles al Museu Arqueològic

Les imatges del trasllat de la mandíbula de Banyoles al Museu Arqueològic

Un investigador de la UdG rep un ajut de 2 milions, un dels més prestigiosos en recerca

Un investigador de la UdG rep un ajut de 2 milions, un dels més prestigiosos en recerca

Compte: Aquests són els aliments que més perjudicen la salut del cor segons un cardiòleg expert

Compte: Aquests són els aliments que més perjudicen la salut del cor segons un cardiòleg expert

Un detingut a Riells i Viabrea en una operació contra un grup criminal serbi dedicat al cultiu de marihuana

Un detingut a Riells i Viabrea en una operació contra un grup criminal serbi dedicat al cultiu de marihuana

Ho has de saber: Aquesta és la malaltia que afecta milions de dones i triga anys a ser diagnosticada

Ho has de saber: Aquesta és la malaltia que afecta milions de dones i triga anys a ser diagnosticada

L'Associació Turística d'Apartaments demana que l'Ajuntament de Llívia torni els diners de la pujada de les escombraries

L'Associació Turística d'Apartaments demana que l'Ajuntament de Llívia torni els diners de la pujada de les escombraries
Tracking Pixel Contents