Neix el passaport d’oleoturisme de la DOP Oli de l’Empordà per descobrir els trulls del territori
La iniciativa, que es presenta coincidint amb l’arribada de l’oli nou, convida a visitar tres trulls i ofereix descomptes exclusius als participants
La Denominació d’Origen Protegida Oli de l’Empordà ha estrenat el seu primer passaport d’oleoturisme per apropar el públic al món de l’oli a través de visites guiades a diferents trulls del territori. La proposta es dona a conèixer en el marc de la presentació de l’oli nou, que tindrà lloc aquest dissabte 13 de desembre a la plaça de l’Ajuntament de Figueres.
El passaport, amb una validesa de sis mesos des de la primera visita, permetrà segellar l’estada a tres productors emblemàtics de la DOP: Or de l’Albera (Agullana), ADN Argudell (Espolla) i Empordàlia (Pau). A través d’aquest recorregut, els visitants podran descobrir de prop el procés d’elaboració de l’oli d’oliva verge extra i conèixer la singularitat de les varietats autòctones de l’Empordà. A més, cada segell donarà accés a descomptes exclusius a les botigues dels trulls participants.
La iniciativa s’emmarca en la voluntat de la DOP d’impulsar el turisme vinculat al producte local i reforçar el vincle entre paisatge, tradició i gastronomia. Segons la denominació, el passaport és una manera de valorar la qualitat de l’oli empordanès i, alhora, dinamitzar el territori a través d’experiències que expliquen la feina dels productors.
Música i tasts gastronòmics
La presentació de l’oli nou a Figueres inclourà també música en directe i un tast especial de bombons de xocolata amb sal i Oli de l’Empordà. La nova collita es donarà a conèixer també a Girona el dissabte 20 de desembre al Mercat del Lleó.
900 hectàrees adscrites a la denominació
L'oli d'oliva verge extra de la denominació és un oli elaborat a partir de les tres varietats autòctones i exclusives de la zona DOP (argudell, curivell i llei de Cadaqués) i una varietat tradicional (arbequina) que es conrea en la zona des del segle XVIII.
La varietat argudell és la majoritària i la que dona la personalitat a l'oli. Actualment, unes 900 hectàrees estan adscrites a la denominació. La zona de cultiu es concentra en terrenys de sòls pobres: la serra de l'Albera i la serra de Rodes, al nord; i el Montgrí i les Gavarres, al sud.
