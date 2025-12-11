Ginebra d'autor amb aroma del Cap de Creus: el projecte familiar de Gin Càdec nascut a Cadaqués
La producció es limita de 200 a 300 ampolles cada nou mesos, per garantir la qualitat i l'autenticitat
Es pot tastar a Casa Dionís i en establiments de referència de la comarca
Sònia Fuentes
Arrelada al paisatge i a la tradició, Gin Càdec és una ginebra d’autor creada per Dionís Tibau, elaborada amb botànics silvestres del Cap de Creus i amb base de càdec, un arbust mediterrani resistent, de fruits carnosos, que creix en terrenys secs i pedregosos. Aquesta autèntica ginebra cadaquesenca està destil·lada artesanalment a la Destilateca de Terrassa i assoleix una graduació de 42 graus.
Un projecte pioner
Nascuda en plena pandèmia, Gin Càdec representa un projecte pioner que aposta per una producció artesanal, sostenible i de proximitat. Ara, el projecte fa un pas endavant amb l’obertura de Casa Dionís, un espai propi al centre de Cadaqués. És un punt de trobada on també es donen a conèixer altres productes locals elaborats per la mateixa família: oli de varietat verdal i ullastre, les anxoves de l’oncle Moisès i la ratafia.
Del Cap de Creus al got
Tots ells són productes de quilòmetre zero, íntimament lligats al territori del Cap de Creus. Dionís dona suport al seu pare, David Tibau, en l’elaboració d’aquests productes que porten l’essència del paisatge: la ginebra Gin Càdec, la ratafia, les anxoves i les olives de taula.
David Tibau recorda aquells mesos de confinament com un moment clau, en què moltes persones van buscar noves formes d’expressar la seva creativitat. Ell i el seu fill Dionís, cambrer de vins i licors, van aprofitar aquells mesos per mirar cap a casa i redescobrir els sabors del seu entorn més proper. El càdec, un arbust mediterrani sovint oblidat, es va convertir en el cor d’un projecte que volia posar en valor la natura local i transformar-la en un producte singular.
Gin Càdec es distingeix per la seva combinació d’ingredients autòctons, com el romaní o la resina de pi, que, juntament amb altres espècies locals, com la flor de maig i el fonoll marí, donen forma a una fórmula intensa i equilibrada. "És una ginebra especial perquè té els aromes mediterranis i del Cap de Creus", afirma. Casa Dionís s’ha convertit en el nou aparador de Gin Càdec, considerada "la primera ginebra artesanal elaborada al municipi". Aquest espai on s’elaboren platillos i se seleccionen vins també dona continuïtat a la feina d’uns petits productors de Cadaqués. A diferència d’altres marques, no busquen créixer desmesuradament.
Una producció limitada
La producció és modesta, entre 200 i 300 ampolles cada nou mesos, cosa que fa que cada ampolla sigui encara més especial. "Volem centrar-nos en la qualitat i l’autenticitat", expliquen. "No volem fer grans produccions. Apostem per edicions limitades, molt cuidades, que reflecteixin la nostra manera d’entendre el territori i la producció artesana". El procés de creació va ser llarg i meticulós: més de dos anys de proves i errors fins a trobar la fórmula desitjada. El destil·lat es realitza amb alambins de coure i tècniques tradicionals, sota la mà experta de Carles Bonín, que anteriorment havia treballat a Cadaqués.
El projecte no només es pot tastar, sinó que ja comença a fer-se un lloc entre els productes locals de referència. Gin Càdec es pot adquirir a Casa Dionís, el seu punt de venda i degustació a Cadaqués, però també és present en establiments que aposten pels productes de proximitat, com Can Cabrisas, Dalícies, Can Quer, o en restaurants del poble com Vincle, Casa Nereta, Carpe Diem i El Viatge, que ja l’inclouen en la seva carta de begudes. Dionís i David Tibau expliquen que el nom de Gin Càdec no és casual.
Més enllà de fer referència a l’ingredient clau, la femella del ginebró, també connecta amb l’origen del topònim Cadaqués. Segons una llegenda recollida per l’historiador Joan Manuel Tajadura, el nom del poble podria derivar també del càdec, planta abundant a la zona, en una teoria que es remunta a l’època del pirata Barba-rossa. Un detall, doncs, que tanca el cercle entre història, paisatge i destil·lació i tast.
Casa Dionís de Cadaqués vol convertir-se en un motor cultural i gastronòmic. Recentment, el local va acollir la presentació del llibre Mar i muntanya de Jaume Fàbrega. El públic va tastar un esmorzar de forquilla amb cigrons amb botifarra i gambes i mandonguilles amb sèpia i escamarlans i amb un vi Pla de Tudela d’Anna Espelt. Per acabar: menjar blanc presentat per Pep Vila maridat amb garnatxa dolça del celler Marti Faixó. Pròximament s'hi farà un tast d'olis.
