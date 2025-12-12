Reconeixement de la DO Empordà a l'arqueòleg Joaquim Tremoleda i el projecte Glops d’Història
Els guardons entregats reconeixen la tasca per difondre i promoure la història vinícola de l'Empordà
La DO Empordà ha atorgat els premis Bacus Emporità i Lledoner d'Or a l'arqueòleg Joaquim Tremoleda i al projecte Glops d'Història. Els guardons es van entregar en un acte a Pont de Molins aquest cap de setmana coincidint amb la Festa de cloenda del 50è aniversari de la DO.
Els guardons, concedits anualment pel Consell Regulador, reconeixen persones, institucions i projectes que han destacat en la promoció i defensa dels vins empordanesos.
El premi Bacus Emporità 2025 ha estat per Joaquim Tremoleda, arqueòleg i historiador format a la UAB i doctor per la Universitat de Girona. Actualment treballa al MAC Empúries en l’equip de recerca, arqueologia i gestió de col·leccions del jaciment.
El guardó reconeix la seva contribució a la investigació i divulgació de la història vinícola empordanesa, especialment durant l’època grega i romana a Empúries, abordada des d’una perspectiva econòmica, social i cultural.
“Avui honorem una figura imprescindible per entendre el vi de l’Empordà. Gràcies a la seva feina i a la seva capacitat de fer parlar les pedres, avui l’Empordà és més conscient de la seva pròpia història vinícola”, va destacar la presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta.
Glops d’Història, Lledoner d’Or 2025
El guardó Lledoner d’Or ha reconegut enguany el projecte Glops d’Història, iniciat el 2016 i liderat per Romina Ribera, arqueòloga, guia, gestora cultural i sommelier. La iniciativa combina vi, història i paisatge per apropar al públic el patrimoni vitivinícola de l’Empordà a través d’experiències culturals i activitats que es desenvolupen al llarg de tot l’any.
“Ha rescatat vinyars antics, històries silencioses i tradicions amagades. Ens ha ensenyat que el vi és cultura i identitat”, va remarcar Casacuberta en reconèixer la tasca del projecte, que col·labora habitualment amb empreses del territori per generar propostes de valor afegit.
L’acte es va celebrar a La Farinera de Sant Lluís, a Pont de Molins, i va reunir personalitats del sector i institucions del territori, com Joan Gené (INCAVI), Josep Guix (Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca), Jordi Masquef (alcalde de Figueres i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona), Agustí Badosa (Consell Comarcal de l’Alt Empordà), Agnès Gasull (Consell Comarcal del Baix Empordà) i Lluís Periañez (Cambra de Comerç de Girona).
Des del 2015, els premis Lledoner d'Or i Bacus Emporità s’han consolidat com un reconeixement clau a la tasca de difusió dels vins de la DO Empordà. Entre els premiats d’edicions anteriors hi figuren professionals com Josep ‘Pitu’ Roca, Agustí Ensesa, Eduard Puig Vayreda, Simó Serra, el periodista Marc Testart, i entitats com l’Ajuntament de Figueres, la Ruta del Vi DO Empordà i diversos establiments de restauració i distribució del territori.
Cinc dècades de DO Empordà
La celebració s’emmarca en el 50è aniversari del Consell Regulador, que ha organitzat diversos actes commemoratius, entre ells la jornada “El futur de la vinya a la DO Empordà: on serem d’aquí a 50 anys?”, centrada en l’adaptació de les varietats autòctones al canvi climàtic. La vetllada va culminar amb el lliurament dels premis DO Empordà i un sopar per a tots els assistents.
