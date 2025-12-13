La dona centenària de Riells i Viabrea que ha "ressuscitat" la ratafia de la seva àvia
Maria Canaleta ha guardat durant tota la seva llarga vida la recepta de l'àvia Joaquima per elaborar la ratafia, que aquest any s'ha tornat a embotellar amb el nom de Cabrera
Maria Canaleta, una dona de 105 anys que viu a Riells i Viabrea, ha guardat durant tota la seva llarga vida la recepta de la seva àvia per elaborar la ratafia, que aquest any s'ha tornat a embotellar seguint aquesta fórmula sota el nom de Cabrera. Aquesta ratafia va protagonitzar l'edició de 2025 de la Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, celebrada a principis de novembre, gràcies a un projecte de col·laboració entre els Amics del Castell de Montsoriu, la Confraria de la Ratafia i la Cooperativa La Sobirana.
La denominació de la ratafia té a veure amb l'antic vescomtat de Cabrera, que s'estenia pels boscos del massís del Montseny per on la petita Maria recollia les plantes que li indicava la seva àvia Joaquima. Fins a 39 plantes calen per elaborar aquesta ratafia i totes es conserven en un llibre que el fill de Joaquima i pare de Maria, Pere Canaleta, va cosir perquè no es perdés la fórmula.
L'àvia era una remeiera, una dona que coneixia les plantes del bosc i era capaç d'elaborar ungüents i pocions amb els quals guarir mals. Maria Canaleta, als 105 anys, recorda perfectament les cures que rebia de Joaquima per a problemes com "el de nervis", que sempre ha patit.
Una beguda que "retornava els morts"
Però al marge d'aquests remeis, Joaquima i el seu fill Pere també feien ratafia amb anís, sucre, nous i, sobretot, una llarga llista de plantes que maceren en alcohol fins a assolir el punt adequat per al consum. La que ells feien, en paraules de Maria Canaleta, era i és "boníssima", fins al punt que se'n deia "que retornava als morts".
La frase l'atribueix a conductors d'autobús que circulaven entre Barcelona i Sant Hilari Sacalm i que feien parada a la residència dels Canaleta per demanar una mica d'aquella ratafia.
El llibre amb les tiges seques de les diferents plantes, cap forana, es conserva ara a Santa Coloma de Farners, seu de la Confraria de la Ratafia, per mantenir-lo en les millors condicions.
Maria Canaleta recorda que, “en el temps de la Guerra (Civil), no es podia fer ratafia, perquè no es trobava el licor ni res de res”.
Les seves filles Neus i Maite l'escorten ara en aquesta aventura que ha suposat posar al mercat aquella beguda que elaborava l'àvia Joaquima i que la seva neta, per l'edat, gairebé no va tastar quan va sortir ara a la venda, tot i que destaca que, com l'originària que recorda, també és "molt bona".
La memòria d'una "remeiera"
"La iaia estaria bé si visqués i veiés que he conservat la seva recepta", afegeix Maria Canaleta, mentre rememora com, a casa seva, es guardava la ratafia en una ampolla de grans dimensions sobre la teulada, coberta amb una saca per protegir-la de la calamarsa. La seva memòria prodigiosa li permet recordar aquella època, en la qual l'accés a les medicines era difícil i en què la seva àvia suplia aquelles mancances gràcies als seus coneixements de plantes.
La Confraria de la Ratafia, l'associació Amics del Castell de Montsoriu i la cooperativa La Sobirana són els impulsors de la ratafia Cabrera, que recorda la força d'aquell vescomtat feudal i unes muntanyes de les quals asseguren que se sent el pòsit en aquest licor que ha superat la barrera dels anys gràcies a gent com els Canaleta.
Maria, camí dels 106 anys, es manté com a guardiana de tota una memòria en la qual les dones tenen el pes principal, amb l'àvia Joaquima com el seu gran referent i aquelles remeieres com a imatge de persones sàvies.
