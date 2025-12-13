Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Menjar-se Girona en un sol plat

Cebes de Figueres, anxoves de l'Escala i cargols de Campllong són els protagonistes d'aquesta proposta del restaurant Divinum, amb una estrella Michelin

Vídeo | Girona en un plat al restaurant Divinum

Girona

Territori: ceba, cargol i anxoves és el nom d'un plat amb el qual el restaurant Divinum de Girona, amb una estrella Michelin, reivindica les seves arrels i la seva vinculació amb els productes més característics de les comarques gironines. Una aposta més significativa ara que el reconeixement de la publicació francesa hi porta encara més públic internacional, que d'aquesta manera té la possibilitat de menjar-se Girona (o almenys tres elements essencials de la gastronomia gironina) en un sol plat.

Com explica en aquest vídeo el xef Isidre Soler, cap de cuina del Divinum juntament amb Arnau Casadevall, els elements principals d'aquesta elaboració són pètals de ceba de Figueres al cop de puny, escalivada al forn i amb oli de fum i amb sal, que es presenten amb una salsa d'anxoves de l'Escala i amb cargols de Campllong, primer bullits i després saltejats perquè tinguin un toc cruixent. "És un mar i muntanya representatiu de Girona", apunta el cuiner del restaurant que regenten Joan Morillo i Laura Tejero al barri vell de la capital gironina.

