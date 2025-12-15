Cosmètica de l'antic Egipte i làctics per a "estómacs sensibles", les joies de la granja Mas Casas
Anna Pijuan i Salvi Casas van donar l'any 2020 una volta al negoci familiar d'ovelles de Cruïlles, convertint-se en els únics a elaborar i vendre productes cosmètics a base de llet d'ovella amb registre sanitari català
Suavitzar, exfoliar i donar brillantor són alguns dels beneficis, comprovats científicament, que la llet aporta a la pell d'aquell qui la utilitzi en forma de crema o sabó. No han fet falta estudis actualitzats per saber les virtuts d'aquest producte: ja en l'antic Egipte, la llet de burra, per exemple, era emprada per les dones d'alt rang, com Cleòpatra, per aconseguir una pell suau.
Aquestes llegendes i històries són les que van inspirar Anna Pijuan a llançar la seva línia de productes cosmètics basats en la llet d'ovella, els únics amb registre sanitari de tot Catalunya. La matèria primera prové de les 211 ovelles que, juntament amb el seu marit, Salvi Casas, crien a la granja de ramaderia regenerativa Mas Casas, a Cruïlles (Baix Empordà).
La idea d'obrir-se al mercat cosmètic va provenir de l'objectiu de donar un ús a la llana sobrant de les esquilades: "Buscant vaig trobar que els països nòrdics embolicaven el sabó amb llana i la convertien en una esponja". El següent pas, buscar com elaborar sabó, va ser el que li va obrir les portes als productes de cosmètica. Ara per ara, la granja compta, a més del sabó artesanal de mans i cos, amb un conjunt de crema hidratant i gel de dutxa únics a tot Girona. Alhora, també ofereixen coixins farcits de llana, entre altres accessoris de la llar.
Amb tot, Pijuan i Casas van encetar el seu projecte a la granja dedicant-se als productes làctics: "Vam començar amb la llet, que té el segell Girona Excel·lent, i la mare d'en Salvi, la Maria, va ser la que ens va ensenyar a fer el recuit de la manera que l'havia après dels pastors que vivien a la casa". Aquells clients que l'han tastat, "ens expliquen que els recorda al recuit de la seva infantesa".
La resta d'elaboracions, a la venda tant a la pàgina web de la granja com en la botiga física que tenen a la Bisbal d'Empordà, les va aprendre "a toc de telèfon, preguntant a amigues": "Com fer el iogurt m'ho va ensenyar la persona a qui li vam comprar les primeres ovelles de llet, i el formatge fresc també ens ho va explicar una altra ramadera". El quefir i el formatge d'untar han estat afegits d'aquest any, quan també han fomentat la col·laboració amb altres marques com Mooma, amb un iogurt de menta i poma, i Emporarom, amb un formatge d'untar de romaní.
Respectar el ritme de la natura
Amb l'objectiu de traslladar "la filosofia de família a la granja", Pijuan i Casas van donar la volta al negoci familiar quan en van prendre les regnes el 2020. Així, el que havia estat una granja fundada per l'avi de Casas després de la Guerra Civil i centrada en la venda de carn d'ovella, es va moure cap a la producció exclusiva de llet (amb venda puntual de carn de xai): "Vam vendre el ramat d'ovelles de carn, i ens vam quedar amb un petit lot de llet de raça Lacaune, les que es fan servir per fer el formatge Rocafort". Pijuan va iniciar aquest canvi de negoci sense experiència prèvia en el món de la ramaderia, però amb ganes d'aconseguir un objectiu: "Generar salut i cuidar tant la nostra família com el planeta".
Així, un dels pilars de la granja va ser la introducció de l'agricultura regenerativa, que comença per mantenir un sòl "sense ús de productes químics". A Mas Casas divideixen els seus prats en "quatre tancats": "El que fem és portar un lot d'ovelles al primer camp i, quan s'ho han menjat tot, passen al segon. D'aquesta manera, quan tornen al camp primer, han passat mínim 60 dies i les herbes ja han crescut".
"Respectar el ritme de la natura", interferint el mínim en la pastura i producció de llet, és el que ha fet, explica Pijuan, que "gent amb estómacs sensibles o intoleràncies vingui de molt lluny per comprar els nostres productes". Un altre perfil de visitant habitual és "la persona de pas, que ve a l'estiu o els caps de setmana", i que normalment assisteix a alguna de les activitats que ofereix la granja, com visites guiades, tallers i, fins i tot, mindfulness amb ovelles.
