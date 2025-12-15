Dos olis gironins figuren entre els millors de Catalunya
El Salar d’Arbúcies i Oli Fontclara, de Fontanilles, han estat guardonats en la segona edició dels Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya
La Generalitat de Catalunya ha retut homenatge per segon any consecutiu a l'oli d'oliva organitzant la Nit de l'Oli d'Oliva Verge Extra Català, amb l'entrega de premis com a eix neuràlgic de l'esdeveniment. Enguany s'han concedit 72 guardons repartits en diferents categories, a les quals s'han presentat 186 olis. D'entre ells, hi ha dos de gironins que han sortit victoriosos: el Salar d'Arbúcies, enduent-se el guardó a un dels millors olis de grans productors, i l'Oli Fontclara, de Fontanilles (Baix Empordà), reconegut per la seva de versatilitat gastronòmica, combinació culinària i millor maridatge.
El jurat ha estat integrat per membres del Panel de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya, tastadors internacionals d'Itàlia, Grècia i Andalusia, i representants de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, del Barcelona Centre de Disseny, del Clúster del Packaging, de la Fundació Alícia i del sector de la restauració.
Recuperació i ecologisme, els protagonistes
Amb una història de més de 2.000 anys i emmarcades en el parc Natural del Montseny, les oliveres del Salar d'Arbúcies formen part d'un projecte de recuperació iniciat el 2012 que tenia per objectiu restablir el vell olivar de la Vall d'Arbúcies. La marca ha estat premiada per aquest projecte, i per tenir un dels millors olis d'oliva verge extra afruitat verd intens, per la seva producció ecològica i per tenir la millor monovarietal de Vallès.
Per la seva banda, l'Oli Fontclara deu els seus orígens a l'empresari suís Roland Zanotelli, qui es va enamorar d'una finca a Fontclara, al municipi de Palau-Sator, on va trobar oliveres centenàries i les va recuperar. A partir d'aquí va néixer la marca d'oli, coneguda internacionalment. En el cas dels guardons catalans, Fontclara va ser premiada per tenir un dels millors olis d'oliva afruitats verd mitjà, a més de ser la millor monovarietal argudell.
Aquest darrer guardó també el va rebre en la primera edició de la Nit de l'Oli d'Oliva Verge Extra Català, quan es va endur un premi per tenir un dels millors olis d'oliva afruitats verd intens i per la seva producció ecològica, a més de rebre el títol a un dels deu millors olis de 2024.
