Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
carreteres perilloses Gironapluges GironaHipracoipús GironaIkea Gironapremis Gaudí
instagramlinkedin

Marta Candela, propietària de Torrons Candela: “Aquí la gent ve a buscar el torró de tota la vida, sense fantasies”

El negoci, també gelateria, va arribar d'Alacant a Girona el 1960 en forma de senzilla parada de venda temporal

Seixanta-cinc anys després, la quarta generació familiar regenta dos locals físics des dels quals comercialitza el seu emblemàtic torró d'Alacant

En primer pla, alguns dels torrons artesanals elaborats a Torrons i Gelats Candela.

En primer pla, alguns dels torrons artesanals elaborats a Torrons i Gelats Candela. / Marc Martí Font

Helena Viñas

Helena Viñas

Girona

A deu minuts d'obrir les portes del seu establiment al carrer Anselm Clavé de Girona, Marta Candela ja pot observar algunes persones esperant i mirant encuriosides l'aparador, decidint quin torró, massapà o altre producte nadalenc compraran per a servir durant els dinars o sopars d'aquestes festes. Un cop dins de la botiga, mentre Marta Candela i la seva filla Sandra atenen els clients (alguns gironins, d'altres francesos, xapotejant català per fer-se entendre), el seu altre fill, Blai, s'afanya a empaquetar de manera curosa part del gènere. Les cues de gent es repeteixen durant el dia, en busca, principalment, de "torrons Xixona i de crema cremada": l'especialitat de l'establiment, però, és el torró d'Alacant, ciutat d'origen de Torrons i Gelats Candela.

Alguns dels torrons artesanals elaborats per Torrons i Gelats Candela.

Alguns dels torrons artesanals elaborats per Torrons i Gelats Candela. / Marc Martí Font

Des del 1960, el negoci familiar ha crescut fins al punt d’atendre els nets dels primers clients dels avis de Marta, Candela, que van començar amb una senzilla parada de venda ambulant: "Formaven part d'una cooperativa a Xixona, on es fabricava torró i cadascú l'anava a vendre fora del poble. Ells i ma mare, Lluïsa, el venien al costat de la farmàcia Xirgu de Girona, i es quedaven a dormir a la casa Cots".

La marca es va expandir quan Lluïsa es va casar amb Victoriano Candela, qui el 1970 va impulsar l'obertura del primer local de la marca a Girona (ara desaparegut), al carrer Ballesteries, a més d'establir un nou model de negoci: convertir-se en gelateria i orxateria als estius, i vendre torrons a l'hivern. El local del carrer Ansem Clavé va venir després, sent el del carrer de l'Argenteria l'últim i més conegut: ocupat abans per la confiteria Puig, destaca per la seva emblemàtica façana feta de ferro i amb un vitrall de vidre catedral.

Façana de l'establiment de Torrons i Gelats Candela al carrer de l'Argenteria de Girona.

Façana de l'establiment de Torrons i Gelats Candela al carrer de l'Argenteria de Girona. / Marc Martí Font

Marta Candela parla de com el negoci "sempre ha format part de la meva vida" i que des de ben petita ajudava en l'elaboració de torrons, que, afirma, es diferencien d'altres marques "per la qualitat de la matèria primera": "Utilitzem ametlla marcona del Mediterrani i mel de la zona, entre altres productes de proximitat". Ingredients que es combinen mitjançant la recepta que ja utilitzaven els avis, inamovible des dels inicis del negoci: "Els clients venen aquí a buscar el torró de tota la vida, sense fantasies". Amb tot, els temps canvien i les demandes de la societat també, de tal manera que amb els anys s'han fet afegits al gènere, com els torrons de xocolata negra, amb llet i amb llet i avellanes. A banda, Torrons i Gelats Candela també comercialitza pinyons, ametllons, polvorons i massapans, i encara es converteix en gelateria els estius.

Interior de l'establiment de Torrons i Gelats Candela al carrer de l'Argenteria de Girona.

Interior de l'establiment de Torrons i Gelats Candela al carrer de l'Argenteria de Girona. / Marc Martí Font

"Som un negoci completament familiar, amb tot allò bo i dolent que comporta", explica Marta Candela. Per exemple, parla de com "s'ha d'estar molt a sobre de l'elaboració del producte i innovar sense sortir del que s'espera de nosaltres, el que agrada als clients". Aquests reptes s'intensifiquen a les portes de les festes de Nadal, quan la venda de torrons, a més d'altres dolços típics, esdevé "una bogeria".

Ametllons i polvorons de Torrons i Gelats Candela.

Ametllons i polvorons de Torrons i Gelats Candela. / Marc Martí Font

TEMES

Tracking Pixel Contents