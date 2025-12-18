Neules premiades per acompanyar els àpats de Nadal
La recepta tradicional de quatre generacions Trias de Santa Coloma de Farners ha guanyat el reconeixement del segell de qualitat Girona Excel·lent
De pasta cruixent i buides per dins, les neules són les postres per excel·lència que acompanyen els torrons en un àpat de Nadal. És una galeta més "lleugera" que els neulets, que són farcits, i "omplen" molt menys, explica Maria Trias, directora general i quarta generació de la família Trias de Santa Coloma de Farners. Distingides per “la textura, el gust i l’aroma”, enguany les populars neules Trias han estat premiades amb el segell de qualitat Girona Excel·lent.
Amb farina de blat, sucre, nata, ou i aroma natural de llimona amb un toc de canyella, Trias manté intacta una recepta centenària que respecta la tradició familiar amb el "saber fer" original: "És la mateixa recepta que es feia des dels inicis, només ha canviat la manera de fabricar-les: abans se'n feien una a una i avui el procés és més industrial, tot i que imita el procés manual". La mare de Maria Trias li recordava quan el dia de Nadal es feien cues llarguíssimes fora la pastisseria i venien bosses de neules "de 25 en 25". Avui dia, la producció de neules a la fàbrica arriba a gairebé 4.000 unitats diàries.
El mètode d'elaboració consisteix a posar la pasta al neuler, es cou, i quan la massa ja és calenta i encara tova, s'embolica amb una forma allargada, com una mena de "cigarret llarg". El resultat és una cobertura cruixent que no requereix mantega ni emulgent, com altres receptes, sinó que “el truc és la clara d'ou i una mica de nata”. “Són galetes sense mantegues, ni conservants, ni additius, i això a vegades ens limita a fer galetes noves perquè volem continuar amb aquesta filosofia. Volem que quan tastin la galeta no creguin que és només un dolç per pal·liar la gana, sinó que sigui un plaer per gaudir en moments especials”, manifesta Trias.
Hi ha pocs moments de l’any més especials que les sobretaules de Nadal, on les neules són ideals per acompanyar els torrons a les cases catalanes. Seguint la tradició, els més bromistes aprofiten per iniciar una “guerra de neules”: “Mossegues la punta i amb els talls petits que es formen, quan els bufes dins la neula surten disparats”, recorda Trias entre riures. També hi ha qui renega de la manera tradicional de menjar-les i prefereix desfer la neula “embolicada”, desenrotllant-la a poc a poc.
La recepta de 1908
Maria Trias representa la quarta generació del llegat Trias. Tot va començar el 1908, quan Joaquim Trias va adquirir una pastisseria –primer va estar-hi de lloguer molts anys amb un cost de 100 pessetes i després va comprar la propietat– i va començar a elaborar teules, una varietat de galetes que, amb el temps, es van convertir en un emblema de Santa Coloma de Farners i de la tradició catalana. La família va continuar a la confiteria fins als anys 75 quan, amb la mort de Franco i la progressiva obertura del país i dels grans supermercats, la tercera generació –el pare i el tiet de Maria Trias– va aventurar-se a obrir l'actual fàbrica Trias.
Tota la història queda recollida al Museu Trias, dins la mateixa nau de producció. L'espai està dividit entre les màquines de fleca de mitjan segle XX, el despatx de Joaquim Trias amb una llibreta de 300 fórmules de pastisseria i galetes, documentació de la postguerra, la maquinària i els processos per elaborar les teules, els neulets, els pralinets i els crocantins, la reproducció de la pastisseria original del 1908 i la col·lecció de llaunes antigues.
Les llaunes, que servien tant per comercialitzar les galetes com per a guardar com a record, s'han col·leccionat des del 1900 fins ara i tenen un gran valor documental. "Les nostres llaunes segueixen la història de Catalunya", apunta la directora general. Aquelles antigues escrites en català es comercialitzaren durant la Segona República. Trias explica que durant la Guerra Civil "no es podien fer galetes, perquè s'havia de reservar els aliments per fer pa pels soldats". I quan es va tornar a obrir el mercat de la confiteria, el català era prohibit, i per poder vendre les capses van afegir l'adhesiu "Arriba España" per tapar la lletra en català. Les següents llaunes que es van comercialitzar ja les imprimiren en castellà.
Més galetes
En un inici, les llaunes Trias només comptaven amb quatre galetes tradicionals: la teula, els neulets, els pralinets i els crocants. La base de totes elles és l'ametlla torrada amb sucre, que en aquest cas és ametlla mediterrània perquè la de Califòrnia és "més seca". Amb l'obertura de la fàbrica, es van començar a comercialitzar més varietats amb coco o xocolata, per exemple: teules amb coco i gotes de xocolata, teules banyades en xocolata (amb un 70% de cacau), neulets amb taronja, coco o xocolata, i més recentment els ventalls farcits de xocolata blanca o neules amb farina de fajol sense gluten.
La galeta més local és la teula amb infusió de ratafia, que ret homenatge al vincle tradicional del municipi amb el licor, a més d'una neula especial que li afegeixen un aroma essencial de ratafia. "És un licor que marida molt bé amb les nostres galetes", apunta Trias. Així mateix, la pastisseria Trias va ser la primera a presentar unes postres amb aquest afegit: la coca de ratafia.
Actualment, completen el catàleg una trentena de galetes variades que es venen en diferents formats, tant en capses d'assortits, com en bosses o pots a granel. En els darrers anys han iniciat la venda de capses en formats més petits de 125 o 300 g que, a banda de ser "formats per a famílies més petites", estan pensades perquè "no hagis d'esperar a menjar galetes Trias fins a tenir convidats, sinó que també et donis el teu petit caprici durant la setmana", exposa Trias.
