Mas de Torrent combina tradició i luxe en la seva proposta gastronòmica per a les festes nadalenques
Hi tenen protagonisme elaboracions tan populars com l'escudella, els canelons i el capó farcit
Elaboracions tan tradicionals com l'escudella, els canelons i el capó farcit conviuen en la proposta gastronòmica de l'Hotel Mas de Torrent per a aquestes festes nadalenques amb productes tan luxosos com el foie, les vieires, les espardenyes, la tòfona... El restaurant El Mas obre les seves portes al públic en general per a uns àpats que combinen cuina popular amb elaboracions sofisticades i que se serveixen en un espai emblemàtic, l'únic hotel de les comarques gironines reconegut amb dues claus a la Guia Michelin.
Els àpats festius arrenquen la nit de Nadal, el 24 de desembre, amb un menú (135 euros begudes incloses) format per bunyols de bacallà; pernil ibèric amb coca de Folgueroles; salmó marinat; ostra amb beurre blanc i caviar; rap a la brasa amb carxofes, bolets, patates i salsa de fricandó; melós de vedella amb xirivia, salsa de taronja i tàperes; sopa de marialluïsa, pa de pessic de limoncello i sorbet de llima; i unes postres a base de textures de xocolata amb gelat de torró.
L'endemà, dia de Nadal, el menú comença amb els mateixos aperitius (bacallà, pernil i salmó) i continua amb l'escudella amb galets farcits de pilota i la seva carn d’olla, verdures i cigrons; bacallà amb mussolina suau d’all, mongetes de Santa Pau i espinacs; capó farcit a la catalana; cítrics amb sorbet de llima i alfàbrega i crumble d’ametlles; i un tronc de Nadal creat pel prestigiós passtisser Oriol Balaguer. El preu és també de 135 euros, begudes incloses.
El dia de Sant Esteve els canelons són els protagonistes de la proposta gastronòmica del restaurant, que en canvi deixa la tradició de banda la nit de Cap d'Any, amb un menú que serveix d'entrada consomé de ceba i miso, paté de ceps i tartufata i foie marí amb eriçons de mar i cava, i continua amb trifàsic de marisc, moniato i escuma de tòfona acompanyat de gàrum amb cistella de pans artesans; lingot de foie gras amb contrastos; vieira amb puré de nyàmera i papada ibèrica; rap a l'estil llagosta amb salsa Périgueux, bimi saltat i castanya; caneló de pularda amb crema de foie gras i tòfona; semifred de taronja i kumquat confitat; i pastís de remolatxa amb cacauet, confitura de pera i gelat de xocolata. En el preu de 335 euros hi estan incloses les begudes, els raïms i el cotilló, en una festa amb barra lliure i música en viu que s'allargarà fins a les dues de la matinada, quan arribarà el moment dels xurros amb xocolata.
L'endemà, l'hotel dona l'opció als assistents a aquesta festa, i també a qualsevol persona interessada, a participar en el seu brunch d'Any Nou, que al preu de 90 euros ofereix una àmplia selecció de propostes, amb brioxeria de Can Sans de la Bisbal, torrades, mini entrepans, embotits, formatges, anxoves de l'Escala i elaboracions com ous Benedict amb salmó fumat i salsa holandesa trufada, ensaladilla amb carpaccio de gambes, tàrtar de salmó, truita de patates, taco d'amanida Cèsar..., a més de dolços i un assortiment de sucs, infusions i cava.
Els menús d'aquestes festes evidencien que Mas de Torrent continua amb la seva aposta per donar protagonisme a la cuina tradicional catalana, com es pot comprovar també en els àpats que s'hi serveixen diàriament i amb la iniciativa Territori al Mas, que convida xefs catalans perquè preparin un plat que s'incorpora a la carta del restaurant durant uns mesos. Eugeni de Diego i Jordi Cunill ja hi han participat i en seguiran d'altres en els propers mesos.
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre