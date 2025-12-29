L’Eixida: un bar de poble amb una proposta gastronòmica “més cuidada"
Nascut el 2023 a Montagut, ofereix cuina de proximitat amb tocs d’altres cultures del món
L’establiment va ser proclamat com a millor restaurant amb sabor de la Garrotxa a “Joc de Cartes”
Nascut el 2023 a Montagut, el bar-restaurant l'Eixida presumeix d'oferir "producte de temporada ben tractat". L'ànima culinària de l'establiment és Ander Etxebeste, qui, juntament amb Joana Periañez i Tiziana Rico, combinen experiència i creativitat per oferir un menú de set plats que es va renovant cada setmana.
Més enllà de la proposta culinària, l'establiment també es defineix com a espai cultural, acollint nits de karaoke, actuacions de grups i monòlegs, entre altres activitats. Oferir alguna cosa més enllà de gastronomia va ser un dels propòsits de Periañez i Rico, amigues de tota la vida. "A la Tiziana li van proposar agafar el bar del poble, la Terrassa, i ella em va dir de fer-ho juntes. Ens vam animar, però volíem que fos un espai cultural, un lloc on passessin coses", explica Joana Periañez.
En honor a la Terrassa, van optar per a rebatejar l'establiment amb el nom l'Eixida: és el terme tradicional amb què es fa referència a una part exterior o semiexterior d'una casa o masia rural catalana/valenciana. "És una paraula molt bonica en desús, i un sinònim de terrassa", argumenta Periañez.
Primera experiència televisiva
El vuitè capítol de la novena temporada de "Joc de Cartes", presentat pel xef Marc Ribas, es va proposar trobar l'establiment que transmetés millor els sabors de la Garrotxa. Per a fer-ho, va enfrontar Els del Mig, Cal Fuster, i Wabi-Sabi d'Olot i l'Eixida de Montagut, amb l'Eixida quedant en primer lloc i rebent el premi de 5.000 euros.
Per a Periañez, participar al programa "ens ha donat l'oportunitat de donar-nos més a conèixer. El telèfon no para de sonar". Ella mateixa explica que l'experiència de viure un rodatge televisiu ha estat "molt divertida", amb "quatre dies anant amunt i avall", i agraeix "haver fet 'bones migues' amb l'equip de rodatge".
Gaudint de la cobertura que els ha donat el programa, del dia a dia i aprenent a estabilitzar-se, els tres socis de l'Eixida es proposen mantenir l'essència de l'establiment: "És un negoci molt jove". Tanmateix, Periañez té molt clar que "el sector de l'hostaleria no és fàcil" i que amb el modus operandi de l'Eixida, lluny de l'hostalatge tradicional ja que només obren de dilluns a divendres, vol transmetre la idea que no tens per què sacrificar-ho tot quan vius del món de la restauració: "Pots tenir una vida amable i cuidar-te com a propietària". "Si treballo massa, després no soc simpàtica", comenta, entre riures.
- Obliguen a retirar el mural de les persianes d'una botiga del Barri Vell de Girona per incomplir la normativa
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- Ter Stegen apunta al Girona
- La gironina Del Moral preveu tancar l’any amb un nou rècord de facturació en plena expansió per la província
- Bombers assisteixen passatgers atrapats en embussos baixant de la Molina
- El pantà de Susqueda supera el 97% i comença a desembassar per guanyar marge de seguretat al Ter
- El temporal arrossega una balena morta fins a la costa de Platja d'Aro
- La població de tortugues mediterrànies de l'Albera mostra signes de recuperació