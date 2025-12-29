Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ter Stegenescombraries Gironabalena Platja d'Aroanuari 2025Spar GironaBàsquet Girona
instagramlinkedin

L’Eixida: un bar de poble amb una proposta gastronòmica “més cuidada"

Nascut el 2023 a Montagut, ofereix cuina de proximitat amb tocs d’altres cultures del món

L’establiment va ser proclamat com a millor restaurant amb sabor de la Garrotxa a “Joc de Cartes”

Tiziana Rico, Joana Periañez i Ander Etxebeste, esl tres socis de l'Eixida.

Tiziana Rico, Joana Periañez i Ander Etxebeste, esl tres socis de l'Eixida. / L'Eixida

Helena Viñas

Helena Viñas

Montagut

Nascut el 2023 a Montagut, el bar-restaurant l'Eixida presumeix d'oferir "producte de temporada ben tractat". L'ànima culinària de l'establiment és Ander Etxebeste, qui, juntament amb Joana Periañez i Tiziana Rico, combinen experiència i creativitat per oferir un menú de set plats que es va renovant cada setmana.

Més enllà de la proposta culinària, l'establiment també es defineix com a espai cultural, acollint nits de karaoke, actuacions de grups i monòlegs, entre altres activitats. Oferir alguna cosa més enllà de gastronomia va ser un dels propòsits de Periañez i Rico, amigues de tota la vida. "A la Tiziana li van proposar agafar el bar del poble, la Terrassa, i ella em va dir de fer-ho juntes. Ens vam animar, però volíem que fos un espai cultural, un lloc on passessin coses", explica Joana Periañez.

Carpaccio de peus de porc amb tàrtar de gambes, un dels primers plats del menú degustació de l'Eixida.

Carpaccio de peus de porc amb tàrtar de gambes, un dels primers plats del menú degustació de l'Eixida. / Joc de Cartes

En honor a la Terrassa, van optar per a rebatejar l'establiment amb el nom l'Eixida: és el terme tradicional amb què es fa referència a una part exterior o semi­exterior d'una casa o masia rural catalana/valenciana. "És una paraula molt bonica en desús, i un sinònim de terrassa", argumenta Periañez. 

Primera experiència televisiva

El vuitè capítol de la novena temporada de "Joc de Cartes", presentat pel xef Marc Ribas, es va proposar trobar l'establiment que transmetés millor els sabors de la Garrotxa. Per a fer-ho, va enfrontar Els del Mig, Cal Fuster, i Wabi-Sabi d'Olot i l'Eixida de Montagut, amb l'Eixida quedant en primer lloc i rebent el premi de 5.000 euros.

Per a Periañez, participar al programa "ens ha donat l'oportunitat de donar-nos més a conèixer. El telèfon no para de sonar". Ella mateixa explica que l'experiència de viure un rodatge televisiu ha estat "molt divertida", amb "quatre dies anant amunt i avall", i agraeix "haver fet 'bones migues' amb l'equip de rodatge".

Cremeta de coliflor fumada amb ou a baixa temperatura, un dels plats del menú degustació de l'Eixida.

Cremeta de coliflor fumada amb ou a baixa temperatura, un dels plats del menú degustació de l'Eixida. / Joc de Cartes

Gaudint de la cobertura que els ha donat el programa, del dia a dia i aprenent a estabilitzar-se, els tres socis de l'Eixida es proposen mantenir l'essència de l'establiment: "És un negoci molt jove". Tanmateix, Periañez té molt clar que "el sector de l'hostaleria no és fàcil" i que amb el modus operandi de l'Eixida, lluny de l'hostalatge tradicional ja que només obren de dilluns a divendres, vol transmetre la idea que no tens per què sacrificar-ho tot quan vius del món de la restauració: "Pots tenir una vida amable i cuidar-te com a propietària". "Si treballo massa, després no soc simpàtica", comenta, entre riures.

Morro de porc cuinat pel xef de l'Eixida, Ander Etxebeste.

Morro de porc cuinat pel xef de l'Eixida, Ander Etxebeste. / Joc de Cartes

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents