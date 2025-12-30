Descobreix l'escudella gironina que es prepara en només cinc minuts
L'escudella i carn d’olla amb pilotes de Jotri/Degusta va rebre a l'últim Gastronomic Forum Barcelona el premi InnoForum al producte més innovador
Es presenta en un pot de cartró al qual només s'hi ha d'afegir aigua i escalfar al microones
L’hivern és temps propici per a l’escudella i la carn d’olla, una preparació que a més té una presència destacada en els àpats tradicionals de Nadal a Catalunya. Entre els factors que s’esgrimeixen per no menjar-ne més sovint hi la complexitat i la durada del procés per cuinar-la, i la gran quantitat d’ingredients que requereix. I precisament aquests factors són els que va tenir en compte l’empresa gironina Jotri quan va decidir mirar de convertir l’escudella i la carn d’olla en un plat que es pogués menjar en qualsevol moment. I se’n va sortir: la seva escudella i carn d’olla amb pilotes es prepara en només cinc minuts, amb un resultat més que satisfactori. Tant, que en l’última edició del Gastronomic Forum Barcelona, celebrada el novembre, va rebre el premi InnoForum al producte més innovador.
«Natural i sense punyetes» és el lema elegit per Cuinats Jotri, amb seu a Juià, a l’hora de promocionar la seva escudella, que es presenta en un pot de cartró, com moltes elaboracions orientals amb fideus que es poden trobar als comerços. De fet, aquí hi ha una part de la inspiració que ha acabat generant aquest producte, que es distribueix sota la marca Degusta: «Veus tanta gent que menja aquests fideus que vam pensar si no podríem traslladar a aquesta mena de format el producte estrella de la cultura gastronòmica catalana de tota la vida, l’escudella i carn d’olla», explica Francesc Baltrons, cuiner i responsable de R+D de Cuinats Jotri.
La resposta és que sí, evidentment, encara que per arribar-hi van ser necessaris prop de vuit mesos de feina: «Volíem un producte pensat per a tothom, però també enfocat al jovent que busca menjar ràpid». I amb un altre element a tenir en compte: «Havia de ser un producte atractiu, i ens semblava que si obries el pot i hi trobaves un tros de pollastre, o un tall de cansalada, no ho seria tant, i aquí és on van aparèixer les pilotes que posem en el nom del producte».
La mateixa empresa fa servir aquesta novetat per fer-ne difusió: «Un plat tradicional com és l’escudella, portada al segle XXI. Galets, cigrons, pastanaga, botifarra negra... I revolucionem la carn d’olla, el pollastre i la patata i col en forma de pilotes!». Francesc Baltrons apunta en aquest sentit que «quan vaig plantejar a la direcció i la gerència de l’empresa la idea de fer una escudella els va semblar molt bé. Però quan vaig dir que la carn d’olla, el pollastre i la patata i la col les presentaríem en forma de pilotes o mandonguilles, no ho van veure tan clar. Fins que un cop feta la prova pilot, van quedar del tot convençuts».
Un procés senzill i ràpid
El procés de preparació d’aquesta escudella a casa és molt senzill: s’obre el pot, s’hi aboca aigua fins al límit assenyalat, es tapa i s’escalfa al microones durant tres minuts. Passat aquest temps, es remena, es tapa de nou, i es deixa reposar un parell de minuts més. I ja és a punt de menjar. «A l’hora de dissenyar l’envàs del producte, vaig escalfar un pot, vaig posar l’escudella resultant en un plat, i amb aquesta escudella vam fer les fotos que hi ha tant al pot com en la publicitat. Per aquesta transparència diem que és un producte natural i sense punyetes».
L’escudella de Jotri, un cop preparada, té un brou molt saborós, galets i cigrons en un punt adequat de cocció, talls quadrats de pastanaga i botifarra negra, i unes gustoses pilotes de carn d’olla (especialment aconseguida), pollastre i patata i col. «N’estem satisfets de tot plegat», admet Baltrons.
A diferència dels preparats de fideus orientals que en van ser en part la inspiració, l’escudella de Jotri/Degusta s’ha de conservar a la nevera (fins a 45 dies) i es troba a les zones refrigerades de Bon Preu i altres establiments que distribueixen els productes de l’empresa, al preu de 4,95 euros la ració (i és una ració generosa).
Francesc Baltrons asssenyala que en el procés de disseny d’un producte com aquest «és tan important trobar el sabor adequat com el punt de cocció que requereixen els ingredients un cop preparada l’escudella a casa». I no només això: «També has de ser capaç d’elaborar un pla de producció industrialitzada, perquè no és el mateix preparar deu o vint racions i que surtin totes iguals, que preparar-ne centenars o milers».
El responsable de R+D de Cuinats Jotri defensa que elaboracions com aquesta escudella són una manera d’«encapsular» la cuina catalana: «És una reivindicació de la nostra cultura gastronòmica tradicional, perquè és un dels plats que tots recordem més de la infantesa, de la iaia o de la mama, i que es van perdent. Per això diem que el que fem és ajudar a preservar la cuina catalana i presentar-la de manera una mica més atractiva i moderna per atreure jovent».
A més, com comentava el mateix Baltrons durant el Gastronomic Forum Barcelona, «l’estem donant a tastar a la gent i queden molt sorpresos, perquè quan veuen el pot ho associen a un producte industrialitzat i en aquest cas és una cosa molt diferent, molt pensada i molt treballada perquè tant el gust com la cocció com la textura recordin al màxim la cuina tradicional».
Amb l’avantatge, això sí, de poder-ne menjar gairebé en qualsevol lloc i circumstància: «És un format molt atractiu perquè te’l pots menjar a casa i a l’oficina, però és que també te’l pots endur a la muntanya. Només et cal un termo amb aigua ben calenta i esperar els cinc minuts de rigor».
- Crema la barraca de cala Estreta de Palamós
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- La província de Girona creix en habitants excepte en cinc municipis
- El castell del Marquès de Camps de Salt està a la venda per 5,5 milions d'euros
- Ter Stegen apunta al Girona
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- El temporal deixa passejos plens de sorra i s'endú platges de la Costa Brava