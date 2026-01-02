Jordi Roca i una granja gironina llancen un recuit inspirat en unes mítiques postres d'El Celler de Can Roca
El producte que combina la suavitat del recuit, la dolçor de l’almívar de llet i el toc exòtic de la guaiaba, evocant els sabors originals i l’esperit del primer Postre Làctic del restaurant
Ja és a la venda el nou Recuit amb guaiaba i almívar de llet d’ovella, una creació conjunta de Jordi Roca i Peralada Mas Marcè, que es pot trobar als supermercats Bonpreu i Esclat. El producte neix com una reinterpretació accessible del Postre Làctic, una de les elaboracions més emblemàtiques del pastisser d’El Celler de Can Roca, originalment concebuda a partir de llet d’ovella i inspirada en els sabors de la infància.
El famós restaurant gironí, compromès amb el territori i els productes de quilòmetre zero, reforça així la seva aposta per incorporar a les seves lineals propostes locals que contribueixen a garantir la continuïtat del sector làctic a Catalunya. El nou recuit també es pot adquirir a la Rocambolesc Bikineria i al Bar Cacao de Girona, establiments liderats per Jordi Roca, i pròximament arribarà a altres cadenes de distribució i botigues especialitzades.
Dues dècades col·laborant
Aquest llançament s’emmarca en una col·laboració de gairebé 20 anys entre Jordi Roca i la família Marcè, i representa un nou pas en la voluntat de traslladar l’essència d’El Celler de Can Roca a un públic més ampli. El resultat són unes postres d’equilibri delicat, que combina la suavitat del recuit, la dolçor de l’almívar de llet i el toc exòtic de la guaiaba, evocant els sabors originals i l’esperit del primer Postre Làctic.
El nou producte vol apropar l’experiència de l’alta cuina al dia a dia, amb una "proposta prèmium" elaborada amb la mateixa cura, autenticitat i respecte pel producte que defineixen tant Jordi Roca com Peralada Mas Marcè. Alhora, es presenta com un homenatge a la connexió entre la ramaderia tradicional i la creativitat contemporània, així com a una trajectòria compartida que uneix territori, tradició i innovació.
L’origen d’aquesta aliança es remunta a l’any 2006, quan la família Marcè -pastors d’ovelles des de fa sis generacions- elaborava i distribuïa llet d’ovella de raça ripollesa. Va ser aleshores quan Jordi Roca va començar a utilitzar aquesta matèria primera per crear el Postre Làctic, una recepta que amb els anys s’ha convertit en un símbol de la seva trajectòria creativa. Des de llavors, la relació s’ha consolidat sobre la confiança, la proximitat i una passió compartida per l’autenticitat, unint l’habilitat artesana amb la cuina d’avantguarda.
- Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Accident entre un cotxe patrulla de la Policia d’Olot i un turisme
- Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que sobri dels dinars
- Adeu, papa
- El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
- Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
- Mor un submarinista durant una immersió a Roses